Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions… PARTING GLANCES de Bill Sherwood (1986)

Tourné en 1984, le long métrage de Bill Sherwood — le seul film qu'il ait terminé avant sa mort des suites du sida à seulement 37 ans — a été l'un des premiers films à traiter directement et frontalement de la maladie.

Se déroulant sur seulement 24 heures, il est lié à la relation entre Robert et Michael, bien que l'ex de ce dernier, Nick (un premier rôle principal pour Steve Buscemi et quel rôle fort) soit également central. Si le film n’hésite pas à montrer l’injustice, il est loin de montrer un visage misérabiliste, mais donne vivacité et humour à ces fêtes essentielles et à l’esprit de défiance qui ont marqué la scène new-yorkaise durant les pires années de l’épidémie.

Un aspect du film que j'aime en particulier est la cohérence interne d'un film sur les impulsions contradictoires; le flux et le reflux perpétuels entre les désirs de stabilité et de chaos, d’interdépendance et de liberté, de s’installer et de partir à l’aventure… Fort et puissant.