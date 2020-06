Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions… CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino (2017)

Durant l’été 1983 dans une grande demeure familiale au nord de l’Italie, un éminent professeur spécialisé en culture gréco-romaine reçoit un bel et charismatique étudiant doctorant venu l’assister dans ses recherches. Il l’ins-talle dans la chambre de son fils, jeune garçon allumé de 17 ans qui, lui, prend la chambre adjacente.

Voisins de chambre, les deux jeunes hommes, que sept ans séparent, développent une complicité manifeste.

Le temps d’un été, ils passent leurs journées ensemble au soleil, à lire, à discuter littérature ou musique, à se balader à bicyclette, à se baigner et… à flirter.

Un film d’apprentissage lumineux dont le seul conflit, traité de façon subtile et apaisée, est celui du trouble et de la réalisation du désir. Tout est beau, sensuel et cultivé comme un idéal, jusqu'au puissant monologue du père.