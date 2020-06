Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions… CAROL de Todd Haynes (2015)



Au début des années 50 à New York, le coup de foudre entre une femme mariée de milieu aisé et une jeune employée de magasin. D'après un roman de Patricia Highsmith, un film des sentiments à l'épreuve de la règle sociale dont la brillante mise en scène (la récurrence des plans depuis des voitures comme le fragile enfermement des personnages) et le jeu subtil de Cate Blanchett et Rooney Mara (toute deux géniales) hissent au niveau du chef-d'œuvre.