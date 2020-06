Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions… FURYO / MERRY CHRISTMAS MR. LAWRENCE de Nagisa Oshima (1983)

Un long-métrage émouvant, finement écrit, d’une grande beauté esthétique. Pas nécessairement le meilleur film d’Oshima (qui est un grand cinéaste à mes yeux), mais c’est celui qui m’a le plus touché.

L’action se déroule à Java, en 1942, dans un camp de prisonniers américains dirigé par le capitaine Yonoi, un chef japonais à la poigne de fer. À la crainte et au mépris qu'éprouvent les prisonniers et les subalternes du capitaine à l'endroit de ce dernier, s'oppose la résistance étonnante d'un soldat anglais, Jake Celliers (interprété par Bowie).

Face à son attitude provocante, Yonoi devient de plus en plus sévère dans le but de faire plier le rebelle, tout en ayant de la difficulté à réprimer le désir de plus en plus grand qu’il éprouve pour cet étranger.

Le scénario, écrit par Oshima et Paul Mayersberg, se base sur deux livres auto-biographiques de l'expérience de Laurens van der Post durant la Seconde Guerre mondiale.

Ryuichi Sakamoto, en plus de jouer Yonoi en face de David Bowie, a écrit selon moi l’une des plus belles musiques de film.