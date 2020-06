L’acteur Justice Smith sort du placard et prend position

L’acteur Justice Smith a profité de la mobilisation contre le racisme pour appeler le mouvement Black Lives Matters à plus d’inclusion des personnes queers et trans et pour faire sa sortie du placard sur Instagram. D’origine Afro-Américaine, il a profité de cette prise de position politique pour faire son coming out queer, et s’afficher aux côtés de son petit ami.

Dans le cadre d’une mobilisation en faveur du mouvement Black Lives Matter, Justice Smith (qu’on a pu voir dans Pokémon : Détective Pikachu ou Jurassic World : Fallen Kingdom) a pris la parole sur Instagram pour affirmer son soutien aux noirs américains, mais aussi et surtout aux personnes queers noires et trans.

Vendredi soir, le jeune acteur a publié une vidéo de la Nouvelle Orléans et raconté son expérience d’une manifestation Black Lives Matter : «Nous avons scandé les vies des personnes trans noires comptent, les vies des personnes queers noires comptent. En tant que personne queer noire moi-même, j’étais déçu de voir que certaines personnes étaient très déterminées à affirmer que la vie des personnes noires comptait, mais se mordaient la langue quand les mots queer ou trans étaient ajoutés » a-t-il écrit.

« Si votre révolution n’inclut pas les voix des personnes queer et noires, c’est anti-noir. Si votre révolution est d’accord pour laisser les personnes trans noires comme Tony McDade passer dans les mailles du filet pour libérer seulement les personnes noires cisgenres et hétérosexuelles, c’est anti-noir» a-t-il exprimé avec émotion, faisant référence à la mort, la semaine dernière en Floride, d’un homme trans, tué par la police.

Après la vidéo, Justice a ajouté des photos de lui et de son conjoint, l’acteur et scénariste Nicholas Ashe. On les voit notamment s’embrasser. Justice Smith a profité de cette publication pour exprimer l’amour qu’il porte à cet homme qui est «mon pilier, la lumière qui m’a guidé à travers tout ça, et je t’aime tellement. Je sais que de l’autre côté de tout ça, il y a le changement. Mais que le combat est loin d’être fini».

De nombreuses personnalités, et notamment le rappeur noir ouvertement gai Lil Nas X, ont exprimé leur soutien au jeune comédien.