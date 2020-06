Sortie du placard pour Raymix, un populaire chanteur mexicain

L’un des artistes les plus populaires du Mexique vient de révéler son homosexualité, un geste courageux dans un pays où est encore très présente l'homophobie.

Pionnier de l’électrocumbia Raymix, de son vrai nom Edmundo Gomez Moreno, est officiellement sorti du placard le le 5 juin.

Dans une vidéo de cinq minutes publiée sur sa chaîne YouTube, le chanteur et DJ de 29 ans a fait cette annonce dans ces termes: «Pouvez-vous croire qu’en 2020, il y a des gens de l’industrie qui m’ont dit de ne pas faire cette vidéo? Que je devrais rester silencieux et prétendre être la personne que je ne suis pas parce que je ne réussirais pas. Ils m’ont dit que le public n’est pas prêt à ce qu'un artiste qui chante la cumbia ou la musique régionale mexicaine sorte du placard. Avec fierté aujourd’hui, je veux vous dire que je suis gai. Et si vous me demandez ce qui va changer après ce message, la réponse est: rien».

«Je voulais dire ça depuis longtemps et je suis heureux de pouvoir enfin le dire parce que ce n’est pas facile, explique encore le chanteur mexicain. Je suis plus libre et plus heureux que jamais. Je continuerai à faire connaître la cumbia dans différentes parties du monde».

Raymix a également publié sur les réseaux sociaux et sur Instagram ce message: «Tant de rêves ne peuvent me retenir pas dans le placard. Je dis officiellement au monde: je suis Edmundo et je suis gai".

Raymix a connu de nombreux succès musicaux ces dernières années. Sa chanson la plus populaire Oye Mujer date de 2015. La vidéo de la chanson a été vue 635 millions de fois sur Youtube et compte plus de 1,6 million de likes. Son succès Primer Beso a enregistré environ 98 millions de vues.

Le Mexique est considéré comme relativement favorable aux LGBT. Selon les enquêtes, une majorité de la population prône l'égalité de traitement pour les homosexuels, mais l'homophobie reste cependant répandue dans le pays. En 2009, Mexico a été la première région du pays avec environ 130 millions d'habitants à ouvrir le mariage aux gais et lesbiennes. Malgré l'opposition farouche de l'Église catholique, les couples homosexuels sont désormais autorisés à se marier dans 19 des 31 États du pays.