«Entrevue avec Marcel Gonzalez, modèle pour Modus Vivendi»

«Je ne pense pas qu’un enfant doive subir aucune forme de discrimination»

Tu es l’un des modèles de la dernière campagne de maillots de bain Modus Vivendi? Comment te sentais-tu en portant certains des maillots?

C’est très confortable et sexy. J'adore le design et la coupe des modèles de cette collection et surtout comment ils moulent mon corps.

As-tu un conseil diététique concernant l’alimentation?

Mon conseil est de manger beaucoup de glucides et de protéines.

Tu pratiques le Muay Thai (de la boxe thaïlandaise) ai-je pu comprendre?

C’est là chose que j'aime vraiment ces temps-ci. J'ai l'impression que c'est là où je suis censé être, profiter de ce qui est à moi, où je m'appartiens.

Avez-vous changé vos habitudes quotidiennes pour respecter l'environnement?

J'ai changé les petites choses que je fais tous les jours. Je crois que ce sont les petites choses qui comptent, réduire l'utilisation de plastique, recycler et être plus agréable avec la planète.

Êtes-vous actuellement en couple? Qu'appréciez-vous chez un partenaire?

Non. J'étais en relation jusqu'à tout récemment, mais ça s'est terminé à cause de la distance. Pas évident d’entretenir une relation à longue distance, mais je ne pensais quand même pas que ça allait fonctionner pour nous deux.

J'apprécie être dans une relation où je n'ai pas l'impression d'être pris au piège. J'apprécie le respect, l'honnêteté et l'attention. Je suis très attentif donc je m'attends à ce que mon partenaire soit de même.

Y a-t-il un endroit où tu aimerais voyager?

J'adorerais visiter la Thaïlande, comme j’adore la plage et le Muay Thai.

As-tu plus tendance à faire des achats en ligne ou dans des magasins physiques?

Je fais souvent des achats en ligne. Beaucoup de vêtements et de souliers de course.

Un conseil sur les soins de la peau?

Beaucoup d'hydratation.

Que fais-tu pour t’amuser ?

Faire de l'exercice est ce que je fais pendant mon temps libre, que ce soit à l'extérieur dans la nature ou à l'entraînement et au combat.

Quelle est ta série télévisée préférée et ton film préféré?

Straight Outta Compton et The Walking Dead.

Des causes que tu soutiens?

Lutte contre l'intimidation. C'est sur mon profil Instagram (#todoscontraelbullying / #everyoneagainstbullying).

C'est un combat personnel. J’ai souffert d’intimidation quand j’étais jeune. J’étais le seul homme noir de mon école et j’ai été l’objet de discrimination et d’intimidation jusqu’à mon adolescence.

Dans mon cas, je suis sorti plus fort de ces expériences, mais je ne pense pas qu’un enfant doive subir aucune forme de discrimination.

Es-tu sur une application de rencontres?

Est-ce qu’on considère Instagram comme une application de rencontres? (rires)

Quelle est ton super pouvoir?

Le pouvoir de lutter pour ce que je considère comme une injustice.