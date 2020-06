QUERELLE de Rainer Werner Fassbinder (1983)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, dans le désordre, ses premières suggestions…

Vu en 1983 au Cinéma Place-Ville-Marie (oui, il y avait deux salles à l'époque). Adaptation puissante de Querelle de Brest de Jean Genet, roman mystérieux réputé inadaptable, Querelle est le dernier film de Fassbinder. Mythe cinématographique pour les uns, délire pour les autres, cette œuvre est l’une des plus libres de son auteur. Fassbinder y transpose le Brest de Genet dans un décor de studio baroque et fantasmé avec des tourelles en forme de phallus. Il exacerbe la thématique homosexuelle présente dans le texte d’origine avec une crudité sans précédent et rapproche pulsion sexuelle et instinct de mort. Querelle est si beau qu'il fait s’évanouir les officiers, si lâche et si traître qu'il livre tous ses amis, intéressé par lui seul, mortel et sublime. Bien que poussé par un formidable instinct de vie qui le force à vivre, Querelle tue ceux qui lui ressemblent, de peur de les aimer comme lui-même... Lentes et inévitables étapes du chemin vers la mort. Ah oui, et Jeanne Moreau y chante de sa voix rauque : « chaque homme tue ce qu’il aime ».