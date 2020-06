DESERT HEARTS de Donna Deitch (1985 )

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, dans le désordre, ses premières suggestions…



En 1959 près de Reno, Nevada, une enseignante de Columbia en attente de divorce et une jeune lesbienne du coin sont attirées l'une par l'autre. Un petit film indépendant dont l'histoire d'amour simple et apaisée entre deux femmes ne joue pas de provocation, de voyeurisme ou de jugement, ce qui en fait toute l'originalité et la force, aujourd'hui et encore plus il y a 35 ans, quand on ne voyait presque jamais d’histoire d’amour heureuse. Helen Shaver et Patricia Charbonneau forment un couple vraiment rayonnant à l'écran. Un classique intemporel, que j’ai revu récemment, et qui n’a pas pris de ride.