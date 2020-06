MAURICE de James Ivory (1987)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, dans le désordre, ses premières suggestions…

Dans l’Angleterre du début du 20e siècle, Maurice et Clive sont deux jeunes de la haute bourgeoisie qui entretiennent une relation passionnelle... mais platonique Quelques années plus tard, par peur du scandale (l’homosexualité est toujours illégale en Grande-Bretagne), Clive rompt avec Maurice et se marie avec une jeune fille de bonne famille. Les deux hommes continuent de se fréquenter socialement tandis que Maurice tente de se «guérir de sa maladie». Peine perdue, il tombe amoureux d’un domestique et assume cet amour. Adapté du roman d’E.M. Forster, Maurice est la deuxième des trois adaptations réalisées par Ismail Merchant (producteur) et James Ivory (réalisateur) — couple dans la vie et au cinéma –, à partir de l’œuvre de Forster. Bien que les deux autres, A Room With a View et Howard’s End ont remporté des succès commerciaux plus importants, Maurice reste l’un de leurs meilleurs films. De la reconstitution d’époque à l’esthétique cinématographique magistrale, en passant par l’excellent jeu des trois acteurs principaux (qui débutaient au grand écran), et le sujet même de cette histoire d’amours interdites. On oublie qu’il fallait de l’audace pour signer, à l’époque, un film historique gai qui se finit bien, en pleine crise du sida.