Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions… PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU de Céline Sciamma (2019)



Dans les années 1770 en Bretagne, une jeune femme renfermée sur elle-même et une peintre venue faire son portrait sont attirées l'une par l'autre. Avec peu d'action, des dialogues écrits, des regards qui meublent le silence et un sens admirable de la composition et de la couleur, un film de femmes d'aujourd'hui sur les oppressions de celles d'hier. Les personnages sont corps et âme, portés par les interprétations des quatre actrices principales.