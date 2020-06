VICTIM un film de Basil Dearden (1961)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, dans le désordre, ses premières suggestions…

Étant donné la nature contradictoire de la vie privée de l’excellent acteur Dirk Bogarde et la personnalité publique soigneusement gérée à une époque où l'homosexualité était toujours un délit punissable, Victim est l'un des films les plus importants sur le plan symbolique de la filmographie de Bogarde. Bogarde n'a aucun scrupule à jouer le rôle de Melville Farr, un avocat à succès et un homme apparemment heureux marié entraîné dans un réseau de chantage, de trahison et de mort à cause de photos incriminantes qui révèlent une vie différente et cachée. Film controversé, il est vrai, mais socialement réfléchissant de l'époque, Victim est l'un des films phares du cinéma britannique.