L’ode au Fringe qui n'aura jamais pu voir le jour… est en plein essor!

Le Théâtre MainLine et l'équipe derrière le Festival St-Ambroise Fringe de Montréal ont lancé une ode au Fringe qui n’aura jamais pu voir le jour: Ceci n'est pas un Fringe ::: This Is Not a Fringe Festival. Plus de 150 artistes se sont réuni-e-s pour offrir aux fans du Fringe 10 jours de théâtre, de danse, de musique, de magie, de contes et d'activités pour enfants! Le festival a débuté le 11 juin avec des concerts de Paul Cargnello, dans son studio maison à Montréal, et de Sheenah Ko, qui est présentement en résidence au Centre d'Expérimentation Musicale de Chicoutimi.

Le programme complet du festival peut être trouvé ici.

«Cela fait certainement du bien d’être à nouveau en mode Fringe», déclare Amy Blackmore, directrice générale et artistique du Théâtre MainLine. «Les commentaires sont incroyables. Il nous a fallu un peu de temps pour nous faire à l'idée d'un événement en distanciation sociale et en ligne, mais le voyage a été incroyablement gratifiant et je suis tellement inspirée par la créativité de nos artistes et participant-e-s au festival. Nous sommes satisfait-e-s de l'équilibre de la programmation que nous avons pu offrir, des performances complètes aux rencontres avec la communauté, en passant par de petites doses de plaisir. Et les gens s'impliquent même en créant leur propre art et en le partageant avec nous en ligne. »

Passes Signature au montrealfringe.ca

L'objectif du festival cette année est d'offrir autant de programmation gratuite que possible et d'encourager ceux et celles qui peuvent acheter une passe Signature à 50 $ pour montrer leur soutien au festival et à ses artistes à le faire. La passe comprend l'accès à toutes les représentations, un abonnement 2020 à la campagne des Ami-e-s du Fringe et un reçu d'impôt de 25 $! Pour des informations sur la passe, cliquez ici.

«Bien que la grande majorité de la programmation soit gratuite, nous avons créé une passe pour ceux et celles qui peuvent contribuer au succès financier du festival», explique Amy. «Mais même si vous n'êtes pas en mesure d'acheter une passe, vous pourrez toujours fringer, car, comme toujours, tous et toutes sont bienvenu-e-s au festival.»

À venir cette semaine!



Signature Series - Un combo d'événements gratuits et payants en ligne réunissant le meilleur du passé, du présent et du futur du Fringe, du 11 au 21 juin.

Edging with Mike - The Re-Edgening - 16 juin, 19H - $10 : Abrasif. Personnalité. Envie d'en savoir plus sur l'affûtage? Mike a les pierres pour vous montrer comment. Il n'y aura pas de moments ennuyeux alors qu'il aiguise votre curiosité et affine votre compréhension avec des vérités granuleuses et des observations pointues. Mettez-vous à l'épreuve, ça va être un sacré coup. UNE FOIS ENCORE. Suivi d'un Q&R.

: Abrasif. Personnalité. Envie d'en savoir plus sur l'affûtage? Mike a les pierres pour vous montrer comment. Il n'y aura pas de moments ennuyeux alors qu'il aiguise votre curiosité et affine votre compréhension avec des vérités granuleuses et des observations pointues. Mettez-vous à l'épreuve, ça va être un sacré coup. UNE FOIS ENCORE. Suivi d'un Q&R. Smut Slam Europe - 17 juin, 14H30 - Par donation : Après quatre ans d'absence, le très célèbre Smut Slam revient à Montréal pour un micro ouvert plein à craquer mettant en vedette des histoires sexuelles vraies racontées par les gens qui les ont vécues: VOUS. Il y a des prix fabuleux, des juges célèbres et bien sûr le Fuckbucket, pour que tout le monde puisse faire partie de la magie! En direct de Berlin!

: Après quatre ans d'absence, le très célèbre Smut Slam revient à Montréal pour un micro ouvert plein à craquer mettant en vedette des histoires sexuelles vraies racontées par les gens qui les ont vécues: VOUS. Il y a des prix fabuleux, des juges célèbres et bien sûr le Fuckbucket, pour que tout le monde puisse faire partie de la magie! En direct de Berlin! ELAN Schmoozer - 17 juin, 18H - Gratuit: Une nouvelle version du Schmoozer annuel conjoint d'ELAN x FRINGE, cet événement de réseautage en ligne impliquera du réseautage rapide, des conversations guidées sur les expériences des artistes en temps de COVID, et un moment pour promouvoir vos événements et projets à venir.

Une nouvelle version du Schmoozer annuel conjoint d'ELAN x FRINGE, cet événement de réseautage en ligne impliquera du réseautage rapide, des conversations guidées sur les expériences des artistes en temps de COVID, et un moment pour promouvoir vos événements et projets à venir. Musique avec Moe Clark - 17 juin, 20H - Gratuit : Artiste Métis nomade et multidisciplinaire inspirée par les cercles de chant et de spoken word, Moe Clark est originaire du Traité 7 en Alberta, et réside aujourd'hui à tio'tia:ke (Montreal). Avec deux albums de musique et un livre de poésie bilingue à son actif, Moe s’est produite autour du monde au Lincoln Centre (US), au festival de poésie du Queensland (AU), et au festival planète IndigenUs (CA), notamment.

Artiste Métis nomade et multidisciplinaire inspirée par les cercles de chant et de spoken word, Moe Clark est originaire du Traité 7 en Alberta, et réside aujourd'hui à tio'tia:ke (Montreal). Avec deux albums de musique et un livre de poésie bilingue à son actif, Moe s’est produite autour du monde au Lincoln Centre (US), au festival de poésie du Queensland (AU), et au festival planète IndigenUs (CA), notamment. SuperHappyLeFunTime - 18 juin, 19H - Gratuit: Un appel vidéo sur ZOOM avec la communauté Fringe. Prenez le temps de retrouver de vieux ou vieilles ami-e-s, de parler de spectacles et de passer du bon temps.

Un appel vidéo sur ZOOM avec la communauté Fringe. Prenez le temps de retrouver de vieux ou vieilles ami-e-s, de parler de spectacles et de passer du bon temps. FringeLiveStream: Being Brown is my Superpower - 18 juin, 21H - Par Donation: Doté d'un esprit acerbe et d'un humour indéfectible, BEING BROWN IS MY SUPERPOWER, examine ce que signifie être brune, féminine et vivante dans cette prétendue ère post-raciale. Riez en même temps que Mohana Rajakumar partage les moments les plus gênants et les plus incroyables de sa croissance. Vous aurez une place au premier rang pendant qu’elle vous racontera comment ses enseignants, ses petits amis et ses parents lui ont enseigné des leçons importantes sur sa couleur.

Doté d'un esprit acerbe et d'un humour indéfectible, BEING BROWN IS MY SUPERPOWER, examine ce que signifie être brune, féminine et vivante dans cette prétendue ère post-raciale. Riez en même temps que Mohana Rajakumar partage les moments les plus gênants et les plus incroyables de sa croissance. Vous aurez une place au premier rang pendant qu’elle vous racontera comment ses enseignants, ses petits amis et ses parents lui ont enseigné des leçons importantes sur sa couleur. QDF Coffee Time - 19 juin, 16H30 - Gratuit: Rejoignez l'équipe de QDF pour leur réunion virtuelle hebdomadaire Coffee Time, où nous découvrons le l'artiste de la semaine: Stephen Patrick Booth! Nous discutons de créativité, de communauté et de sa pratique au travers et en dehors de l'isolement. Q&R + JEUX + PRIX!

The Transformation Series – Une série de discussions animées par Amy Blackmore, du 15 au 19 juin de 17h à 18h. Avec des intervenant-e-s de partout au pays, nous discutons de sujets qui sont importants pour notre communauté artistique alors qu'elle traverse ces temps de transformation. Participez en joignant la conversation sur nos chaînes Facebook Live ou YouTube du Fringe.

#1 – Let’s talk about makin’ art right now avec Helen Simard, Julie Tamiko-Manning, Gabe Maharjan, Quincy Armorer, Shanti Gonzales. Anglais (15 juin)

#2 – Parlons de créer de l'art, là maintenant avec Liane Thériault, Olivier Arteau, Alexandra Bandean et Dayane Ntibarikure. Français (16 juin)

#3 – Let’s talk about green theatre-making avec Murray Utas, Devon Hardy, Caite Clark, Sophie El-Assaad et Iman Corbani. Anglais (17 juin)

#4 – Parlons du maintien de la conciliation travail-vie-famille avec Stéphanie Fromentin, Kathleen Aubert, Kakim Goh, Erika Kierulf. Français (18 juin)

#5 – Parlons du futur de la diffusion des arts / Let’s talk about the future of disseminating art avec Vincent de Repentigny, Mike Payette, Sophie Corriveau, Lee Bolton. Bilingue (19 juin)

Dose quotidienne – Une gamme d’offres artistiques de courte durée, du 12 au 21 juin.

Profils quotidiens d’artistes émergent-e-s issu-e-s de la diversité, écrits par Camila Fitzgibbon au montrealfringe.ca.

Des défis quotidiens en ligne qui nous inspirent à faire preuve de créativité en suivant les instructions fournies par les organisatrices du Festival tout 'tout court.

Dose quotidienne de Bouge d'ici: vidéos de danse contemporaine en partenariat avec le festival Bouge d'ici mettant en vedette les œuvres des chorégraphes et artistes de danse Allison Elizabeth Burns, Aurora Prelevi?, Jalianne Li, Jessica Sofia Lopez Garcia, Julianne Decerf, Naomi Gwynn, Stéphanie Fromentin et Tiera Joly Pavelich.

Dose quotidienne de magie: performances magiques présentées par des magicien-ne-s du circuit national des festivals Fringe, incluant Derrick Chung, Grant McSorley (de McSorley and Chung), Jacque Swan, Marc Trudel, Purple Magic et plus encore!

Dose quotidienne de contes: histoires courtes présentées en partenariat avec les événements de contes de Montréal Confabulation et Enfabulation, mettant en vedette Ahmad Hamdan, Frédérique Dubois, Juliana Léveillé-Trudel, Nisha Coleman et plus encore!

Activités MiniFringe - Une collection d'activités juste pour les plus petits et plus petites fans du Fringe, nos enfants! Se déroulant tous les jours du 12 au 21 juin sur la nouvelle page fan Facebook de MiniFringe et sur notre chaîne YouTube, la liste inclut théâtre, musique, danse, marionnettes, bricolage, heure du conte par des drag queen et plus encore! Attendez-vous à voir des visages familiers tels que Dot Dot Dot, Laurent Pitre, Lynsey Billing de Scream Dance Academy et plus encore.



Babillard Artistique Communautaire

Vous retrouverez sur le site du festival une liste d'événements qui se dérouleront jusqu’au 30 juin afin de permettre aux artistes de rejoindre de nouveaux publics. Rendez-vous au montrealfringe.ca pour savoir quels autres événements et activités se déroulent.

Fondé sur les valeurs de la diversité, de communauté et de liberté artistique, le Festival St-Ambroise Fringe de Montréal donne traditionnellement le coup d'envoi de la célèbre saison des festivals d'été de Montréal. Présentant plus de 800 représentations avec plus de 500 artistes, cet événement pluridisciplinaire annuel se déroule chaque année au mois de juin dans deux douzaines de lieux intimistes des quartiers Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie.