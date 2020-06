Une pub télé pour les condoms Durex met en scène un couple gai

Une publicité pour les condoms Durex mettant en scène un couple de même sexe à côté de couples hétérosexuels est diffusée en Pologne alors que le pays connaît une vague d'homophobie persistante, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle.

Le spot publicitaire pour la marque de préservatifs Durex présente des couples filmés lors de préliminaires amoureux chargés d'érotisme. Bien que la plupart des couples de la publicité soient hétéros, elle présente également deux hommes - qui sont vus se rasant et partageant un baiser dans leur salle de bain.

Le message diffusé entre les images de couples affirme clairement que l'amour est universel.



Durex Pologne a déclaré: "Soyez tranquile au lit - parlez de vos besoins. Avec la gamme Durex Invisible, vous pouvez choisir des préservatifs qui leur correspondent parfaitement: Super-minces, extra lubrifiés, ajustés ou extra larges".

La publicité Durex est diffusée au milieu d'une vague de haine anti-LGBT en Pologne qui atteint son apogée alors que la campagne pour l'élection présidentielle de la majorité ultra-conservatrice au pouvoir fait des questions LGBT un de ses thèmes de prédilection, hélas dans un sens négatif.

Les deux hommes présentés dans l'annonce sont un couple réel Jakub et Dawid Mycek-Kwieci?ski, qui sont des YouTubers polonais polonais bien connus.

Alors qu'elle ne serait peut-être pas une publicité particulièrement remarquable ailleurs, la publicité diffusée en Pologne revêt donc une grande importance face à la rhétorique nationaliste et homophobe du pouvoir politique en place et de l'église catholique encore très influente dans le pays.



L'annonce est également diffusée en République tchèque, en Slovaquie et en Lituanie - qui connaissent également des vagues d'homophobie.

Les militants LGBT ont salué cette publicité comme un "moment historique de la télévision polonaise".