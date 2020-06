Achats solidaires : une façon simple de soutenir votre collectivité

Les sociétés de développement commercial du Quartier Latin, du Village et l’Association des Faubourgs Ontario ont annoncer une campagne de financement participatif qui vise à soutenir les commerces et les organismes de première ligne les plus touchés par la COVID-19 de leur territoire mis en commun. Cette campagne souhaite susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l’économie locale et la communauté, particulièrement les gens les plus fragilisés par la situation.

Avec un objectif de 100 000 $ au total, la campagne se déploiera sur le site La Ruche pour une durée d’un mois. En outre, elle pourra compter sur une contribution financière de 75 000 $ de l’arrondissement de Ville-Marie pour la réalisation du projet, en plus du soutien financier de Desjardins, par l’entremise de son programme Du cœur à l’achat, qui doublera les montants amassés dans le cadre de la campagne, jusqu’à concurrence de 25 000$. Cette dernière contribution sera en totalité partagée entre les organismes communautaires associés à la campagne.

Vous pouvez contribuer à la campagne par des dons ou l’achat de cartes-cadeaux ici

Encourager les commerces locaux

L’initiative Achats solidaires! devient un tremplin tout désigné pour symboliser la relance du commerce local pour les acteurs et actrices commerciaux et les résidant.e.s de Ville-Marie marqué.e.s par la crise. Une façon simple et concrète de redonner souffle à l’économie en soutenant nos commerces préférés et de réitérer notre fidélité envers les commerces qui ont tous accusé un dur coup au cours des derniers mois, va sans dire. Le simple achat d’une carte-cadeau dans le commerce de notre choix participe directement à la construction du « monde d’après ».

Pour connaître et soutenir les commerces locaux participants, cliquez ici

Soutenir les organismes de première ligne

En plus d’encourager le commerce local, Achats solidaires! offre du même coup un appui financier aux organismes de première ligne qui relèvent de grands défis en cette période de pandémie. Les organismes sélectionnés sur le territoire : Revivre, Interligne, Auberge Madeleine, Pas de la rue, Centre de pédiatrie sociale.

Desjardins s’engage dans la campagne

La campagne Achats solidaires! profitera d’une contribution financière additionnelle offerte par Desjardins qui souhaite ainsi manifester un appui concret à la relance économique et à la vitalité du milieu. « Grâce à notre programme Du cœur à l’achat, nous allons chaleureusement appuyer l’initiative en doublant le montant recueilli, jusqu’à concurrence de 25 000 $, dans le but de témoigner notre confiance à l’élan de solidarité qui s’opère. Nous invitons toute la population à contribuer généreusement », a mentionné Simon Déry, directeur général à la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal

« Chaque dollar dépensé localement a une portée sur la qualité de nos milieux de vie. Les retombées contribuent notamment à dynamiser les artères commerciales et, grâce à la campagne Achats solidaires!, ce sont également des groupes communautaires qui pourront en bénéficier directement, tissant davantage le filet social de nos quartiers », s’est réjouie la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

« La solidarité est ce qui nous a permis de passer à travers la crise sanitaire. Elle est aussi notre clé pour relancer l’économie. Nos quartiers ont besoin des commerces locaux pour les animer et des organismes pour améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens. Les soutenir, c’est aussi une façon de redonner du souffle à nos communautés », a souligné Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire et députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques.

Le programme Du cœur à l’achat, encouragé par Desjardins prendra fin le 31 août 2020.