Le Sénat vote une loi interdisant tout enseignement autour de l'identité de genre dans les écoles

Le Sénat roumain a voté mardi un amendement à la loi sur l'éducation qui interdit aux écoles, universités et autres établissements d'enseignement de «mener des activités propageant la théorie de l'identité de genre».

Plus précisément, le texte évoque la «théorie ou vue selon laquelle le genre est un concept différent du genre biologique (sexe) et que les deux ne sont pas toujours d'accord». Les activités contraires aux «normes morales» devraient également être interdites.

Les défenseurs des droits des personnes LGBT craignent que le texte juridique formulé de cette manière puisse conduire à l'abolition de la recherche sur le genre ou de cours éducatifs sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et que seuls les rôles de genre «traditionnels» soient enseignés.

Les organisations d'élèves et les représentants des étudiants ainsi que plusieurs universités ont également critiqué le projet comme une atteinte à la liberté d'expression et à l'autonomie des universités.



L'organisation LGBT MozaiQ a parlé d'une «attaque directe contre la communauté transgenre», qui sera encore plus marginalisée, même si elle est déjà affectée par une discrimination massive.

Pour Antonella Lerca Duda, du conseil d'administration de MozaiQ et militantes pour les droits des travailleuses du sexe, «L'Etat roumain me dit que je n'existe pas. Aucun politicien n'a le droit de décider de mon identité».

Une pétition a été adressée au président roumain lui demandant de ne pas signer la loi dans la mesure où elle «contredit le principe de non-discrimination et crée un vide d'information qui aura un impact direct sur les jeunes LGBT».



La loi crée un «climat hostile pour les adolescents LGBTI» malgré des chiffres alarmants, selon MozaiQ: Un jeune sur deux en Roumanie cache son orientation sexuelle ou son identité de genre. Une personne trans sur cinq subit des violences physiques, en partie sexuelles.

Avec ce projet de loi, le pays la Roumanie emprunte la même voie d'exclusion des personnes LGBT que ses voisins d'Europe centrale, la Pologne et la Hongrie.

La nouvelle loi sur l'éducation avait déjà suscité des critiques avant cette nouvelle mesure car le Parlement, sous l'influence de l'Église orthodoxe roumaine, a voté pour une disposition supplémentaire selon laquelle les parents devraient à l'avenir consentir à l'éducation sexuelle de leurs enfants à écoles.