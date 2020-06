Bob l’éponge, finalement icône queer?

Depuis longtemps, il y a un débat sur la sexualité de Bob L’Éponge et certains interprètent un réçent tweet de Nickelodeon comme le coming-out du personnage, vedette de la série animée.

En partie en raison de sa relation étroite avec son meilleur ami Patrick Star, bien des internautes avait depuis longtemps décidé que SpongeBob était en effet gai, bien qu’en 2005 le créateur de la série, Stephen Hillenburg, avait rejeté les spéculations sur la relation et la sexualité des personnages.

Hillenburg est décédée en 2018 à l'âge de 57 ans en raison de complications résultant de la sclérose latérale amyotrophique, plus communément appelée SLA : «Cela n'a rien à voir avec ce que nous essayons de faire», a déclaré Hillenburg. «Je les considère comme presque asexués. Nous essayons juste d'être drôles et cela n'a rien à voir avec la série.»

Le débat est reparti quand il y a quelques jours, le réseau Nickelodeon a inclus une photo du personnage bien-aimé dans un tweet récent célébrant le mois de la fierté. Un tweet qui présente Bob l’Éponge avec l'acteur Michael D. Cohen (un homme transgenre) qui joue dans la série Henry Danger, et le personnage bisexuel d'Avatar Korra, de The Legend of Korra.

«Célébrer #Pride avec la communauté LGBTQ + et ses alliés ce mois-ci et chaque mois», lit-on dans cette courte publication Twitter.

Pas surprenant alors que le hashtag #SpongeBobIsGay est rapidement devenu tendance, beaucoup interprétant ce tweet comme une confirmation «officielle» de la sexualité du personnage.