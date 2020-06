La pop star espagnole Pablo Alborán fait son coming out

Pablo Alborán, l'un des chanteurs pop les plus populaires d'Espagne et d'Amérique latine de ces dernières années a fait son coming out dans une vidéo Instagram émouvante.

L'auteur-compositeur-interprète de 31 ans, Pablo Alborán, est sorti du placard mercredi sur Instagram. Dans une vidéo de trois minutes, il a dit à ses 5,5 millions de fans qu'il avait quelque chose de «très personnel» à leur dire: «Aujourd'hui, je veux que ma voix soit plus forte et ait plus de valeur et de poids. Je suis ici pour vous dire que Je suis gai et que ça va. La vie continue, rien ne changera, mais je serai un peu plus heureux que je ne le suis déjà.»

L'artiste, qui avait déjà été nominé pour deux Grammys et 17 Grammys latins, a expliqué:

Beaucoup de gens le soupçonnaient, le savent déjà ou s'en moquent tout simplement. J'ai eu la chance de grandir dans une maison où j'étais libre d'aimer qui je voulais aimer. Cependant, toutes les personnes n'ont pas eu des expériences aussi positives. Donc j'espère que je peux aider quelqu'un d'autre avec ce message. Mais bien sûr, je le fais surtout pour moi.»

Au final, il a appelé ses fans à profiter de la vie. «C'est trop court pour ne pas faire ça», a déclaré Pablo Alborán.

Pablo Alborán est une superstar en Espagne. Ses quatre albums studio sortis jusqu'à présent ont tous atteint la première place des palmarès espagnols et ont reçu un total de 30 disques de platine. Un album acoustique a également grimpé au sommet du palmarès.

Pablo Alborán a également du succès au Portugal et a également réalisé plusieurs classements latino-américains et mexicains. Sa chanson la plus réussie à ce jour est le premier single Solamente Tú (Nur du) de 2010. La chanson a été vue environ un demi-milliard de fois sur YouTube.