Une publicité radio pour l'enseigne de distribution Aldi met en scène un couple gai

La chaîne de distribution Aldi diffuse un spot publicitaire radio mettant en scène un couple homo. Une innovation pour ce groupe discount avec un positionnement plutôt familial jusqu'ici mais qui cherche à faire évoluer sa clientèle.

«Chéri, je reviens de chez Aldi.»

«Mais, chou, t’a vu tout ce que tu as acheté ?»

«Bin ouais, toutes les courses de la semaine».

Ces répliques échangées par un couple n'ont rien de très original en soi, sauf qu'ici il s'agit d'un couple de même sexe qui dialogue au début d'un spot publicitaire radio pour la chaîne de supermarchés Aldi diffusé en Belgique. On y entend Phil et Fred dans un moment de leur vie quotidienne, celui des courses hebdomadaires.

Avec cette campagne, Aldi cherche à diversifier et moderniser son image de marque et vise une autre cible que celle des ménages familiaux traditionnels hétérosexuels.

Le groupe Aldi assume son choix pour la Belgique, mais le relativise. Jason Sevestre, porte-parole de l’enseigne explique que la campagne ne se limite pas uniquement aux couples du même sexe. «Nous avons choisi quatre types de familles pour cette campagne, affirme-t-il. Un couple avec enfants, un couple âgé sans enfant, un célibataire et, enfin, un couple du même sexe. Les messages de notre entreprise veulent faire tomber les stéréotypes et sont le reflet de la diversité de notre clientèle. C’est le cas dans nos dépliants par exemple : c’est un homme qui repasse sur une planche à repasser et c’est une femme qui jardine et utilise un taille-haie. Il est important, dans notre communication, de refléter la société telle qu’elle est aujourd’hui», ajoute le responsable interrogé par la chaine publique RTBF.