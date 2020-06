Chez Luminaires Repentigny, la tendance est à la lumière... Voici quelques exemples des excellents produits offerts chez ce spécialiste en éclairage et expert en ampoules.

Filiali

Le luminaire plafonnier Filiali, qui est l’interprétation moderniste d’un enchevêtrement organique de branches, est offert dans différentes configurations, dans un fini noir avec un accent de laiton. Les branches sont ajustables.

Ensemble

Finitions luxueuses, matériaux de qualité et détails artistiques décrivent parfaitement le fabricant de luminaires Hinkley qui propose depuis 65 ans des produits d’éclairage originaux pour l'intérieur et pour l'extérieur, de style classique et intemporel tout en ayant une touche au goût du jour. La silhouette audacieuse d'Ensemble (ci-contre) combine d’une série de boites aux arrêtes aux finitions riches et brillantes qui crée une forme captivante sous tous les angles.

Murale Lever

Le bras d'éclairage du luminaire mural Lever oscille jusqu'à 15 degrés vers l'extérieur pour un éclairage indirect polyvalent dirigé vers le mur. Offert en plusieurs finis — noir, blanc doré.

