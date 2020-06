Soignez votre look... même en télétravail

Le concept du télétravail n’a rien de nouveau, mais il a pris réellement son envol en 2020 en raison du confinement lié à la pandémie de la Covid-19. Au-delà de l’aspect sanitaire, reconnaissons que pour bien des gens, cela permet d’allier vie privée et vie professionnelle de manière agréable et de perdre moins de temps dans les transports. Néanmoins, l’incidence principale est qu’on relègue parfois nos habitudes vestimentaires et notre look au second plan.

Pour éviter de perdre le contact avec la «civilisation», on peut garder un look soigné et tendance, même à domicile. Voici quelques looks pour rester professionnel tout en étant plus relaxe.

La simplicité stylée

Lorsque l’on est chez soi, on n’a pas forcément envie d’être tiré à quatre épingles. C’est pourquoi, il est bon de miser sur des pièces fortes qui n’ont pas besoin d’être trop accessoirisées, comme ce chandail col V vieux rose en fine maille. Idéal pour les journées «à la maison». À la fois confortable et élégant, vous pouvez réellement vous sentir comme si vous étiez avec vos collègues. Ajoutez un jean ajusté avec un petit pourcentage d’élasthanne pour le confort et des bas de couleurs vives. Pour le côté intello, des lunettes marrons. Un look parfait pour la maison, mais que vous pouvez aussi bien porter à l’extérieur en ajoutant une veste sport et des chaussures de course.

Cocooning décontracté

Puisque on est encore beaucoup à travailler de la maison, autant se mettre à l’aise et porter une tenue dans laquelle on se sent bien, pour une ambiance home sweet home. Avec l’air climatisé, pourquoi ne pas opter pour un pull en maille gaufrée assez large pour le confort et l’agencer à une paire de jean gris foncé délavé (avec ou non à des petites déchirures sur le devant). Ajoutez des bas en harmonie avec les couleurs — comme des bas bordeaux — et vous aurez une tenue simple et bien confortable. Un look qui peut parfaitement être porté pour faire quelques courses ou une pause cinéma «quand les salles de cinéma réouvriront». Il suffit d’enfiler une paire de souliers de course blanc et un blouson denim noir.

Le télétravail chic en chemise

Vous êtes fan de chemises cintrées en denim? Elles sont très faciles à porter par tout le monde! Rien d’autre à ajouter ou presque pour avoir une silhouette. Juste un chino beige, un ton en opposition avec celui de la chemise qui permet de bien différencier les deux pièces. Des bas bleu ciel harmoniseront les deux couleurs fortes du haut et apporteront une touche de douceur dans un look qui cultive la différence chromatique. Ajoutez un nœud papillon rouge, une veste de costume gris clair et des bottines en daim gris foncé et vous obtenez un look parfait pour sortir le soir.

Une pause bien méritée

Il est grand temps de prendre une pause. Pas de machine à café et de discussions avec les collègues (l’avantage du télétravail… ou son inconvénient!). Mais quand le temps le permet, un petit moment calme avec un bon livre et une tasse de thé. Le look peut suivre avec une chemise en coton à associer ou non avec un sweat-shirt. Le mariage du classique de la chemise avec le côté sportwear est un mélange qui fonctionne à merveille. Pour le pantalon, choisissez un jean bleu clair légèrement délavé. Avec une ceinture marron clair assortie aux chaussures, vous pouvez porter cette tenue sans le pull et bien distinguer le haut du bas. Un ensemble assez passe-partout. Ce n’est pas parce qu’on fait du télétravail qu’il faut se négliger. Il faut toujours cultiver son look car lorsque vous aurez à sortir en public, vous n’aurez pas perdu la main pour vous créer des tenues à la mode. Et si vous avez peur de vous isoler en travaillant à la maison, faites un tour dehors… tout en respectant la distanciation physique, bien évidemment !