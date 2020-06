Kristen Stewart incarnera Lady Di dans un prochain film

Ouvertement bisexuelle l’actrice se glissera dans la peau de la princesse de Galles dans Spencer, un long-métrage dont la sortie devrait se faire fin 2021.

Kristen Stewart sera la tête d’affiche de Spencer, un film biographique centré sur la princesse de Galles, à jamais dans le cœur de tous les Anglais, Lady Di. Plutôt que de traiter de son arrivée au sein de la famille royale ou encore du fameux accident de voiture lui ayant coûté la vie, le long-métrage se focalisera sur un week-end, plus précisément celui au cours duquel elle a décidé que son mariage avec le prince Charles ne lui convenait plus.

À peine mis en chantier, le projet ne devrait pas entrer en production avant début 2021. Scénarisé par Steven Knight (le créateur de Peaky Blinders), il sera réalisé par Pablo Larraín, qui avait déjà fait ses preuves en matière de biopic avec ses autres films Neruda et Jackie, tous deux sortis en salles en 2016. Et si certains internautes se sont montrés sceptiques à l’idée de choisir Kristen Stewart pour incarner la défunte princesse de Galles, le réalisateur chilien est sûr de sa décision.

« Kristen peut être tellement de choses, avance Pablo Larraín dans une interview. Elle peut être très mystérieuse, très fragile et très forte également, ce dont on a besoin. La combinaison de ces éléments m’ont fait penser à elle. La façon dont elle a répondu au scénario et sa manière d’aborder le personnage, c’est vraiment beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose de bluffant et d’intriguant en même temps. C’est une force de la nature ».