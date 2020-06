Horoscope du mois de juillet 2020

Le signe du mois, le Cancer

C’est enfin l’été, la vie devient un peu plus facile et heureuse. On trouve le bonheur en sortant et on rencontre plein de gens insouciants et joyeux. On va fêter la Saint-Jean dans les parcs, bien dispersés. Ou on ira tout seul dans la nature et la forêt, libre, sans se soucier de ce que pensent les autres. Le natif du Cancer va expérimenter bien des histoires en rapport avec les autres. Il vivra des événements marquants dans ses relations les plus sensibles. Ceux qui sont seuls auront l’occasion de débuter dans une nouvelle histoire en se rapprochant de quelqu’un qui les intéressait. Ou en faisant une rencontre. Ils percevront aussi leurs échanges autrement, ils y évolueront. Ils y seront plus adultes. Les relations qui débutent en ce moment devraient se développer lentement. Mais elles seront durables. Le natif du Cancer pourrait aussi perdre de vue des gens, qu’il commençait à trouver trop légers, superficiels. Il devrait aussi recevoir bien des invitations pour des activités, des soirées. On pourrait lui demander de faire partie d’un groupe. Pour travailler sur un projet. Ou faire la promotion d’une idée. Il devrait aussi recevoir au moins une proposition au travail. Ou en affaires. Et autant ce sera prometteur, autant ce sera sérieux. Dans tout les cas, qu’il réfléchisse bien avant de répondre. À partir de cet hiver, il aura à s’occuper davantage de ses finances. Il aura peut-être l’occasion de faire un investissement intéressant. Ou il recevra un montant s’argent inattendu. Il se sentira changer aussi, s’intéresser à de nouveaux sujets. Et vivre des attirances différentes. Bien que parfois déroutantes. Il verra la fin d’une histoire. Ou le départ de quelqu’un le fera bien réfléchir. Sur le temps qui passer trop vite. L’au-delà. Notre fragilité. Enfin, bonne fête le rêveur visionnaire ! Au moins l’été sera bien occupé pour vous. Et très social. Bonne Saint-Jean à tout le monde aussi ! C’est le début d’un été qui ne pourra qu’être extraordinaire, après la période éprouvante qu’on vient de vivre. Bon été !

Lion

Vous êtes sur le point de vous sortir d’une situation plutôt déplaisante, vous pourrez enfin vous consacrer à des activités plus réjouissantes. Vous réaliserez aussi que vous avez une attitude discutable en quelque part, elle vous nuit. Faudrait y voir. Vous aurez beaucoup de plaisir lors de soirées improvisées, vous y ferez bien des rencontres. Il y aura beaucoup plus d’action au travail.

Vierge

Vous rattraperez le temps perdu avec les amis, vous passerez de bons moments ensemble. Vous pourriez même débuter dans un projet constructif, comme une nouvelle business. Vous commencerez aussi à être plus optimiste pour ce qui est de l’avenir, vous verrez des signes encourageants un peu partout. Vous découvrirez les réels sentiments d’une personne discrète envers vous.

Balance

Vous devrez travailler davantage, on vous confiera un nouveau défi. Que vous soyez à votre compte ou employé. Votre magnétisme sera intense, on vous remarquera partout. Ce sera d’ailleurs assez remarquable chez les artistes. Même certains qui vous avaient toujours ignoré vous découvriront enfin. Vous devrez peut-être vous occuper de personnes vulnérables. Les aider davantage.

Scorpion

Vous serez plus philosophe, vous vous en ferez bien moins pour des détails. Et vous ferez tout pour éviter les confrontations. Les chicanes inutiles. Vous devriez aussi jaser longuement avec un sage et ça vous remuera. Assez pour enfin tenter une expérience qui vous faisait peur. Et vous attirait en même temps. Ce sera intense. Vous serez invité à faire un voyage pour plus tard.

Sagittaire

Vous réfléchirez à vos finances. Assez pour prendre des décisions réalistes, qui rapporteront avec le temps. Vous pourriez aussi vous décider d’investir, le moment serait bien choisi. Vous réaliserez aussi que vous évoluez, surtout si vous admettez votre part d’ombre. Celle qui recèle une énergie inépuisable. Et vos trésors. Il est temps de baiser aussi, de toucher des hommes amusants. Et masculins.

Capricorne

Vous vivrez bien des histoires avec les autres, vous serez rarement seul. Même si vous voudrez l’être parfois, pour ne pas toujours sentir leurs demandes. Vous aurez quand même de beaux échanges, vous pourriez d’ailleurs commencer dans une nouvelle relation, suite à une rencontre banale. Genre 411. Vous aimez la solitude, mais les autres savent si bien vous capturer. Et vous dresser...

Verseau

Vous êtes passionné, intense, et c’est ainsi que vous vous mettrez en forme. Avec l’été qui arrive, vous voudrez vous montrer sous votre plus beau jour et vous y parviendrez. Enfin pas pire. Vous devriez aussi côtoyer des gens intéressants lors d’une activité physique. Sportive. Quelque chose d’heureux va survenir au travail, un idéal va se réaliser. À moins que vous preniez votre retraite.

Poissons

C’est le temps de fêter, de vous amuser. Surtout si on vous en a beaucoup demandé dernièrement. Vous ferez bien des rencontres dès que vous sortirez de chez-vous. Vous serez assez créatif aussi, vous aurez bien des idées. Surtout les artistes, qui seront inspirés. Et rebelles. Vous devriez aussi vivre un épisode assez passionné dans votre amoureuse. Ce sera déroutant cependant.

Bélier

Vous pourriez découvrir un nouvel endroit où vous aimeriez vous établir plus tard. Ou pour l’été. Sans que ce soit trop compliqué. Vous devriez réaliser un projet pour la maison, vous aurez d’ailleurs de l’aide pour le faire. Il est question aussi que vous occupiez votre logis autrement. En vous retrouvant seul. Ou en accueillant un coloc plutôt divertissant. Et imprévisible. Vous subirez moins votre passé.

Taureau

Vous serez débordant d’énergie, vous voudrez réaliser vos projets rapidement. Et vous y réussirez. Bien qu’il faudra jaser beaucoup avec votre entourages, qui vous posera bien des questions. Vous réfléchirez aussi à vos réels besoins en transport. Évitez les conflits sur la route, genre guéguerre vélo contre auto, vous n’y gagnerez rien. Vous recevrez une bonne nouvelle, mieux que vous ne l’espériez.

Gémeaux

Vous serez pas pire chanceux ces temps-ci, surtout en argent. Vous aurez au moins une occasion d’améliorer votre sort. Vous serez aussi lus conscient de la valeur de vos biens. Et de votre vie, vous n’y changeriez pas grand chose. Il y a quelque chose de lumineux en vous, c’est votre force. Votre stabilité. Et fait surprenant, l’amour va encore s’intéresser à vous. Il sera adulte cependant.