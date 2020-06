L'ex joueur professionnel Thomas Beattie fait son coming out

Cinq ans après la fin de sa carrière, le sportif anglais Thomas Beattie a révélé publiquement être gai. C'est le dixième (ex) joueur professionnel au monde à ne plus cacher son homosexualité.

Dans une intervention sur la chaîne sportive américaine ESPN, l'ancien joueur de soccer professionnel Thomas Beattie a dévoilé être gai. «Je ne pouvais pas mentir comme ça pour toujours», a-t-il expliqué dans une conversation publiée mardi.

«Je suis généralement une personne très sociale, mais je suis devenu antisocial afin d'éviter des situations qui pourraient m'exposer», indique l'Anglais de 33 ans pour décrire son long jeu de cache-cache.

Thomas Beattie a commencé sa carrière à l'âge de dix ans. À l'âge de 19 ans, il a déménagé aux États-Unis grâce à une bourse et a joué au soccer universitaire avant de jouer professionnellement en Écosse, en Norvège et au Canada (notamment à Ottawa et London). Plus récemment, il était sous contrat avec Warriors FC à Singapour de 2014 à 2015.

L'Anglais a dû mettre un terme à sa carrière de footballeur après une grave blessure à la tête, mais est resté à Singapour. Depuis, il s'est fait un nom en tant que modèle et entrepreneur. L'année dernière, le magazine Cleo l'a nommé l'un des célibataires les plus attrayants de Singapour.

Au cours de sa carrière active, il n'a jamais pensé à sortir du placard, a-t-il ajouté dans une déclaration au magazine américain LGBT Advocate. «Je me sentais littéralement comme si je devais choisir un camp - la personne que je suis ou le sport que j'ai toujours aimé.»"



Thomas Beattie a expliqué qu'il s'était ouvert de son homosexualité à sa famille et à ses amis il y a trois mois. Il a également parlé à d'anciens coéquipiers. Les réactions ont été «géniales»: «Vous savez que je suis toujours le même. C'est rafraîchissant de leur dire.»

Après quoi, il a estimé qu'il devait rendre publique son orientation sexuelle pour «apporter plus de soutien aux personnes qui se trouvent dans une situation similaire à la mienne».

Thomas Beattie n'est que le dixième joueur de soccer professionnel au monde à se sont déclarer homosexuel. La plupart n'ont franchi le pas qu'après avoir terminé leur carrière.

Le premier en date a été Justin Fashanu (Angleterre, 1990), qui s'est suicidé en 1998. Viennent ensuite Olivier Rouyer (France, 2008), Anton Hysén (Suède, 2011), David Testo (USA 2011), Robbie Rogers (USA, 2013) Thomas Hitzlsperger (Allemagne 2014), Collin Martin (USA 2018), Matt Pacifici (USA , 2019) et Andy Brennan (Australie, 2019).