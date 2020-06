Une mère dénonce l'homophobie d'État qui a conduit son fils au suicide

Le 1er juin, Michal Demski s'est pendu dans le jardin familial, incapable d'affronter la montée de l'homophobie dans son pays, la Pologne. Il n'avait que 30 ans. Sa mère refuse de garder le silence et a raconté dans la presse le calvaire qu'a vécu son fils jusqu'à son suicide.

"Je me demande: quel est ce pays dans lequel il faut mourir pour être heureux?". Cette question déchirante est posée par Katarzyna Koch depuis que son fils, Michal (photo), s'est suicidé - et c'est une question qu'il a dû se poser aussi.

Dévastée par sa perte, sa mère refuse de garder le silence. Elle a parlé au journal polonais Gazeta Wyborcza de la persécution constante qui a conduit à la mort de son fils, un produit de la rhétorique homophobe adoptée par le président utra-conservateur Andrzej Duda.

"Mon fils n'était pas une idéologie. Il était le plus normal du monde. Beaucoup plus normal que tous", a-t-elle déclaré. "Ces gens ont détruit mon fils. Jour après jour et étape par étape".

Michal était un jeune homme talentueux avec une carrière de mannequin prometteuse qui l'avait mené à travers le monde. Mais il ne pouvait entrevoir un moyen de vivre en tant qu'homosexuel dans son pays d'origine. Les attaques contre lui ont commencé alors qu'il n'était qu'un enfant à l'école catholique, quand il portait un chapelet au doigt comme une bague.



"Pour ce chapelet, il a été bombardé d'insultes homophobes. A partir de ce moment, la persécution a commencé", a déclaré sa mère. "Il a été mordu. Les enfants ont tout exprimé d'une manière vulgaire. Il l'a très mal supporté".

L'intimidation vicieuse n'a fait qu'empirer au lycée. "Chaque insulte lui faisait terriblement mal. Il en avait marre", se souvient sa mère. "Même ici, dans [notre ville natale] Malbork, un magasin lui a dit:'Pourquoi es-tu venu ici, enculé de pédé?".

Un contrat avec une agence de mannequins après le lycée a offert à Michal une libération et l'occasion de s'échapper à Varsovie où les gens étaient plus tolérants envers la communauté LGBT.

Puis il a voyagé à Milan pour la semaine de la mode, puis au Japon puis en Chine. Mais sa nouvelle carrière ne pouvait pas atténuer sa bataille interieure avec sa sexualité et il vivait constamment avec la haine de soi. Sa famille l'a toujours accepté, dit Katarzyna, "mais cette acceptation n'était pas suffisante."

Michal s'est rendu chez un psychiatre mais n'a pas été en mesure de révéler qu'il était gay et s'est simplement fait prescrire des benzodiazépines pour le stress. Malheureusement, c'était le début de la fin alors qu'il s'enfonçait dans une dépendance qui contrôlerait sa vie.

"À un moment donné, il est devenu anesthésié", a déclaré Katarzyna à Gazeta Wyborcza. "Ces nombres d'ordonnances étaient innombrables. De nombreux toxicomanes ont souvent une dépendance croisée, [et] Michal était dans ce cas depuis environ quatre ans. Il a commencé à boire de l'alcool avec ces drogues. Il l'a combiné avec de la benzodiazépine pour le rendre encore plus anesthésié".



Michal a lutté contre la dépendance et la dépression. Pendant les années suivantes, il a été suivi par des centres de réadaptation, et en décembre sa santé mentale s'est tellement détériorée qu'il a tenté de se suicider.

"Fin mai, il a de nouveau été défié dans la rue par des homophobes. C'était une situation terrible. Et ce fut un coup très dur pour lui. Il est rentré chez lui très agité et a dit qu'il en avait assez, que c'était plus qu'il ne pouvait en supporter".



Avec le recul, Katarzyna se rend compte que son fils la préparait à sa mort.

"Le 26 mai, il m'a emmené au cimetière de ma mère. J'étais fatiguée mais il a insisté", a-t-elle déclaré. "Au cimetière, il m'a dit que ça ne serait pas long. "Quoi, Michal?", ai-je demandé. Il a commencé à dire quelle tombe il voulait, quelles funérailles il voulait. Mais il avait plaisanté si souvent, donc je ne pensais pas qu'il était sérieux".

Désormais submergée de chagrin par le suicide de son fils, elle est déterminée à affronter les politiciens homophobes en Pologne.

"J'ai très peur que le pouvoir dans le pays ne change pas, qu'Andrzej Duda, qui a une telle attitude envers les personnes LGBT, gagne".