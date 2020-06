Le Jazz est dans l'air (numérique)

Les agréables sonorités du Festival de Jazz résonneront dès 18 h le 27 juin, et cette fois-ci, il suffira de cliquer sur un bouton pour y avoir accès. Le? Festival? International de Jazz de Montréal? amenera la musique aux fans une fois de plus cette année avec une édition? spéciale du? Festival sur ses plateformes numériques.

Du 27 au 30 juin, Montréal vibrera en regardant et écoutant du jazz, avec des performances de grosses pointures telles que la superstar québécoise?Charlotte Cardin; ?le virtuose du piano?Jean-Michel Blais; ?le groupe indie rock et blues?The Barr Brothers;? l’auteure-compositrice-interprète en lice pour le Prix de musique Polaris? Dominique? Fils-Aimée;? la chanteuse inuite? Elisapie; le chouchou des fans et du?Festival? Jordan Officer, ?ainsi que Alain Caron Trio avec Paul Brochu et John Roney;? Jeremy Dutcher;? Jack Broadbent;? Fredy? V. & The Foundation;? Clerel;? Malika? Tirolien;? Jacques Kuba ?Séguin;? Bïa;? Rafael Zaldivar;? Marianne Trudel Trio;? Naya Ali;? Djely? Tapa;? Carl Mayotte,?et Mateo.



Chaque soirée démarrera avec les Apéros? SAQ — une série de performances uniques par certains des artistes préférés du Festival, diffusées EN DIRECT de?L’Astral.

Puis chaque soir se poursuivra avec les Sessions TD?et les ?Rythmes? Rio Tinto mettant en vedette des performances exceptionnelles de certains des meilleurs artistes que cette ville de calibre international a à offrir.



En bonus, les fans seront excités de pouvoir revivre certaines des performances les plus encensées des éditions passées du Festival chaque soir, dans le cadre de la série Les Trésors?du festival?présentés?par TD & Rio Tinto, qui présentera des concerts vintage choisis avec soin par l’équipe de programmation, incluant des performances de Jaco Pastorius, Miles Davis, Sarah Vaughn, et des musiciens montréalais Oscar Peterson?et Oliver Jones.



Le 30 juin, lors du dernier soir du Festival, l’événement se conclura avec un party numérique épique où tout le monde est invité! La Fin de soirée?Loto-Québec inclura une performance du seul et unique Pierre Kwenders.

L’édition numérique du Festival prendra le contrôle de L’Astral, une emblématique salle montréalaise qui a été transformée en studio de diffusion sur mesure pour la captation de cette série de performances uniques avec la même qualité de production auquel les fans du Festival de Jazz s’attendent.

Tous ces moments spéciaux seront offerts aux fans de partout à travers le monde GRATUITEMENT, en direct sur le site web et les plateformes de médias sociaux du Festival, ainsi que pendant 30 jours après la diffusion de ce week-end autour du globe.