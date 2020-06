Des stars du porno se lancent dans une compétition… de drags

Les industries de la porno gaie et du drag s'unissent dans une épreuve de force ultime alors que huit acteurs de films adultes participeront au concours Miss Pineapple 2020, un concours de drag où l’on retrouvera en tant que juges, The Vixen du RuPaul's Drag Race, la réalisatrice porno Mr. Pam, ainsi que Sophie des Cock Destroyers. L'événement est organisé par Sœur Roma et Marc Macnamara.

«C'est l'antidote parfait au stress et aux traumatismes auxquels beaucoup d'entre nous ont été confrontés au cours des derniers mois», a déclaré Leya Tanit, fondatrice de Pineapple Support, un service gratuit d'assistance et de thérapie pour ceux qui travaillent dans l'industrie en ligne pour adultes.

«Je suis extrêmement reconnaissante à l'équipe Falcon / NakedSword d'avoir aidé à organiser cette collecte de fonds, qui apportera un soutien crucial aux LGBTQ + et aux autres artistes en difficulté, et je suis ravi de voir les transformations!»

Le concours sera composé de huit «reines du porno», toutes en compétition pour le titre. Et bien que nous ne connaissions pas les subtilités de la performance de drag de chaque artiste, dès le départ, il semble que quelques-uns puissent avoir un avantage légèrement : Levi Karter a fait du drag sous le nom de Sassy Frass Meaner depuis quelques années maintenant. Et bien que nous ne sachions pas à quel point ils ont ou non de l’expérience comme drag, Beaux et Calvin Banks font partie de la même famille porno que Brock Banks, qui sait certainement se débrouiller avec le maquillage…





Et, apparemment, Steven Lee fait du drag au Colarado depuis environ un an sous le nom de Kara MascKara.

Là encore, tout cela semble être juste pour le plaisir et pour une bonne cause.

La compétition sera diffusée le dimanche 5 juillet 2020 à 18 h (heure de l’est). Il sera disponible sur le site NakedSword ou la chaîne Naked Sword Twitch. Les dons de parrainage seront versés à Pineapple Support.