Des Trolls zoombombent la Fierté sur TikTok

Le réseau social espérait redorer son blason auprès du public LGBTQ+, jeudi dernier. Mais l’événement a tourné au fiasco à la suite d’un «zoombombing» homophobe.

Les réseaux sociaux ne sont pas à l’abri des perturbateurs. À l’avant-veille de la Global Pride, un autre événement virtuel de la fierté LGBTQ+, organisé par le très populaire réseau social TikTok, a fait long feu.

MyPride devait réunir sur la plateforme Zoom des créateurs et des créatrices de contenus et des associations tout au long de la journée, pour des discussions et ateliers. Mais la diffusion a été interrompue au bout de quelques minutes. Une invasion de trolls a inondé le chat de propos violemment racistes et homophobes et de messages pro-Trump, parasitant le discours de bienvenue.

TikTok a communiqué quelques heures plus tard, déplorant l’intervention de «quelques mauvais acteurs» et les «commentaires blessants et malveillants».

Du côté des créatrices et créateurs invité·e·s, le fiasco laisse toutefois un goût très amer. Non seulement TikTok les a laissé·e·s poireauter dans l’attente d’une hypothétique reprise de la transmission, mais l’entreprise a failli dans sa sécurisation de l’événement. Elle aurait notamment invité par erreur un troll, qui se serait empressé de partager le lien de connexion avec d’autres semeurs de haine, soulignent les performers.

De fait, le réseau social, propriété du groupe chinois ByteDance, est accusé de censure indirecte sur certains contenus sensibles aux yeux de Pékin, notamment à caractère politique et queer. Notez que depuis le début de la pandémie, des interventions de trolls ont déjà affecté des cours en ligne, des services religieux ou des meetings des Alcooliques anonymes aux États-Unis.