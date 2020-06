Résilience 2020 par la Chambre de commerce LGBT

Caroline Salette a débuté dans l’immobilier à l’âge de 18 ans et s’est méritée une réputation d’excellence. Elle a bâtit la plus grande franchise RE/MAX au Québec avec 6 bureaux et plus de 250 agents immobiliers. Aujourd'hui, elle se consacrer à sa plus grande passion : le « développement personnel » ! Elle est une coach et conférencière internationale qui provoque son auditoire par son discours audacieux et franc.