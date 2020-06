Montréal sera presque cirque

Bien que le festival Montréal complètement cirque, qui devait se tenir du 2 au 12 juillet 2020, a été annulé à cause de la pandémie, l'organisation a quand même décidé de présenter quelques petits spectacles non annoncés, dans la métropole, certains avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). Pour l’occasion, ce sera «Montréal presque cirque», qui se veut un « pied de nez » à la pandémie. Des prestations d’artistes du cirque seront offertes dans le Quartier des spectacles et ailleurs en ville.

Plus précisément, des artistes de cirque en solo ou en duo feront des apparitions dans la rue, avec l'accompagnement de musiciens de l’OSM. Pour cette première collaboration, un trio de cuivres et un trio formé d'un hautbois, d'un basson et d'une clarinette se produiront en alternance.

La même chose aura lieu dans les différents quartiers de Montréal avec Bonheur mobile. Des artistes de cirque offriront des spectacles déambulatoires qui iront à la rencontre des citoyennes et des citoyens, invités à rester sur leur perron et leur balcon.

Lors du confinement, l’équipe de Bonheur mobile, formée de membres de Cirque Alfonse, de FLIP Fabrique, de Patin libre et des Parfaits Inconnus, ont déjà offert plusieurs spectacles dans les ruelles d’Hochelaga-Maisonneuve. Montréal presque cirque offrira donc à d’autres quartiers une version bonifiée de Bonheur mobile.

Pour éviter les rassemblements, les différents spectacles ne seront pas annoncés. Aucune programmation et aucun horaire ne sera dévoilé.

Par ailleurs, la rue Saint-Denis sera transformée en plateau de tournage pour la série de courts métrages sur le cirque Au hasard de la ville, signée par la metteuse en scène et comédienne Brigitte Poupart. Au programme, des numéros de trampoline, de planche coréenne, de jonglerie et de roue Cyr, afin de découvrir différemment l’architecture urbaine du Quartier des spectacles.

Cette série sera diffusée dès le 7 juillet sur les ondes d’ICI ARTV ainsi que sur son site web.