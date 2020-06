Des blockbusters faits chez NOUS présentés dans des ciné-parcs près de chez vous

Friandise estivale : la marque NOUS | MADE offre pour la saison chaude plusieurs projections gratuites sous les étoiles partout au pays, dont deux au Québec, afin de divertir les cinéphiles en toute sécurité et saluer le travail des artisans d’ici touchés professionnellement par la pandémie. Le tout en accord avec les distributeurs concernés.

Les cinq blockbusters mis à l’honneur du 3 juillet au 8 septembre sont des films qui ont connu un succès à l’international au cours des dernières années grâce aux créateurs de chez nous. Certains ont été filmés au pays avec des équipes locales et/ou de grands réalisateurs d’ici et d’ailleurs. D’autres comptent dans leur distribution des vedettes de chez nous qui ont fait carrière à Hollywood.



Le 6 juillet, la marque NOUS présentera L’ARRIVÉE de notre trésor national Denis Villeneuve au ciné-parc Orford à Sherbrooke. Le tournage de ce film oscarisé s’est déroulé notamment dans la grande région de Montréal et à Saint-Fabien. Les impressionnants effets spéciaux ont été réalisés par les studios montréalais Alchemy 24, Oblique FX, Raynault VFX, Hybride, Rodeo FX, Raynault VFX, MELS et Folks.

Cliquez ici pour vous procurer vos billets gratuits.

« L’Arrivée est conçu et fabriqué par des créateurs de chez nous. Merci à NOUS | MADE de souligner ce fait et de présenter le film. Je pense que L'Arrivée peut résonner de façon particulière avec ce qui nous arrive collectivement cette année. Je souhaite bonne chance à tout le monde pour la suite des choses », affirme le réalisateur Denis Villeneuve.

Plus tard cet été, NOUS projettera LES PAGES DE NOTRE AMOUR de Nick Cassavetes au ciné-parc Belle Neige à Val-Morin, dans les Laurentides. Certaines scènes de ce drame romantique, qui fait encore et toujours battre les cœurs, ont été filmées au Québec avec les Ontariens Rachel McAdams et Ryan Gosling.

En plus de ces deux superproductions présentées au Québec, la marque MADE diffusera en Ontario, en Saskatchewan et dans les provinces maritimes LE FILM LEGO 2 (fin juillet), HISTOIRES EFFRAYANTES À RACONTER DANS LE NOIR (mi-août) et SHAZAM! (début septembre).

« On tourne d'excellents longs métrages à Montréal, Toronto, Hamilton, Vancouver, et la presse s’intéresse beaucoup à leurs vedettes. Mais souvent, les grandes oubliées sont les équipes de tournage qui donnent vie à certaines des plus importantes productions de la cité des anges. Cette nouvelle initiative de NOUS | MADE sert à leur dire : “ Bravo! Ne lâchez pas; le pays est de tout cœur avec vous! ” Et cela est d’autant plus vrai en ces temps incertains », mentionne Mathieu Chantelois, vice-président des communications et de la promotion au Fonds des médias du Canada et responsable de la marque NOUS.

Pour consulter la programmation complète et réserver des billets tout au long de l’été, rendez-vous sur le microsite de l’initiative de NOUS | MADE. Mais faites vite; les places sont plus limitées qu’à l’habitude en raison des mesures de distanciation sociale.



Bon cinéma dans le confort de votre voiture!