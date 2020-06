5 conseils pour vous aider à bien choisir entre adopter un chat ou un chien

La crise de la COVID vous a convaincu qu’il était temps d’adopter un animal de compagnie? Vous avez adopté un chien ou un chat ? C’est la sempiternelle discussion autour du choix qui revient lorsqu’on veut adopter un animal. Et la réponse n’est pas évidente parce que tous les arguments se valent.

Choisir un animal n’est pas une mince affaire. On doit peser le pour et le contre de tous les aspects de la vie avec eux. Un animal n’est pas un jouet. Il fera partie de votre vie à part entière. Vous ne prendrez plus vos vacances de la même manière avec un chat ou un chien. Vous ne serez plus jamais vraiment seuls avec eux. Il vous arrivera même de les faire passer avant vos passions, voire avant vos amis.

Finies les beuveries improvisées après le boulot. Vous découvrirez la culpabilité de les avoir un peu oubliés… Vous accepterez même de passer à côté d’une rencontre d’un soir parce que ce dernier vous a dit être allergique au poil de chat ! Mais rassurez-vous, les animaux de compagnie vous rendront au centuple les sacrifices que vous ferez pour eux.

Alors, lequel, entre le chien ou le chat vous correspondra le plus ?

Entretien, Chien : 0 – Chat : 1

On amène rarement un chat chez le toiletteur. Tout au plus, vous lui ferez couper les griffes pour protéger votre nouveau canapé. Cela s’arrête à la brosse pour les poils. Pas de shampooing, pas de tonte, rien. Au contraire, un chien peut coûter un bras en entretien. Si c’est un chien de race, c’est encore plus douloureux. Mais c’est le prix à payer…

Affection, Chien : 1 – Chat : 0

C’est bien connu : si vous choisissez un chien, vous serez son maître ! Par contre, avec un chat, c’est tout autre chose. Il décidera et vous disposerez. Essayez de caresser un chat quand il n’en a pas envie. Griffures garanties. Bien sûr, le chat n’est pas un ingrat et viendra ronronner à vos côtés quand il vous sentira triste. Mais il aura le chic pour vous faire sa moue tellement parlante : « foutez-moi la paix ! ».

Alors que le chien, lui, est systématiquement en première ligne du côté de l’affection. Vous bougez un doigt, il arrive. Vous vous couchez, il se couche… à vos côtés ! Aimant, oui, un peu trop parfois…

Tranquillité, Chien : 0 – Chat : 1

Le chat est tellement indépendant qu’il vous foutra une paix royale. Si vous lui assurez une gamelle régulière et une litière acceptable, vous n’entendrez jamais votre chat miauler. Avoir un chien, c’est une toute histoire. Il faut le sortir ! Et pas seulement le samedi après-midi dans votre quartier favori. La sortie-pipi, c’est tous les matins et tous les soirs. Quand on dit « tous », c’est valable le dimanche matin quand vous vous êtes mis à l’envers la veille et que vous êtes rentré à 5 heures du matin. Le beau mec que vous avez amené dans votre lit adorera, quand il ouvrira les yeux, voir Pitou, le fixer sans bouger en attente de sa promenade du matin !

Drague, Chien : 1 – Chat : 0

Si vous essayez de sortir votre chat, même avec une laisse imitation « diamant », vous passerez pour quelqu’un de très bizarre. On ne sort son chat qu’en photo. Du coup, pas facile de draguer avec des photos de son Siamois. Alors que le chien, lui, drague pour vous. Si vous avez de la chance, il fera la fête à toutes les personnes que vous croiserez. Vous n’aurez qu’à ramasser… Toutefois, avec ce genre de drague, c’est que le mec en question ne se souviendra absolument pas du tatouage que vous avez sur l’épaule… mais il sera capable de vous demander comment va Sacha, votre Teckel, quand vous le reverrez trois ans plus tard !

Beauté, Chien : 1 – Chat : 1

Là, c’est impossible de départager chien et chat quant à leur beauté. Les animaux, c’est un peu comme les bébés, tout le monde les trouve mignons. Alors, que choisir ? Un vétérinaire conseillait à des particuliers qui cherchaient un animal de compagnie, d’en chercher un qui leur ressemble.

Pas bête, en fait!