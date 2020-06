Après 13 ans, à se faire passer pour cousins pour pouvoir louer une maison, ce couple indien s’assume

Durant presque 13 ans, Apurva Asrani et Siddhant Pilla, un charmant couple d’indiens, se sont fait passer pour des cousins afin d’éviter les commérages du voisinage et ne pas avoir de problèmes pour louer leur maison. Mais aujourd’hui, avec l’achat de leur nouvelle maison, ils ont décidé de sortir du placard et de vivre leur amour au grand jour.

Apurva Asrani est un réalisateur et monteur indien de 42 ans. Il est particulièrement connu pour le scenario du film Aligarh (2015) et pour avoir réalisé le film Bollywood Out of Control (2003). Il a aussi récemment travaillé sur la série Made in Heaven diffusée sur Amazon.

Dans un tweet posté le 29 mai, le réalisateur a annoncé publiquement qu’il venait d’acheter sa première maison avec son petit ami à Goa (Inde). Il en profite pour dévoiler qu’il a caché sa relation avec son petit ami pendant 13 ans en le faisant passer pour son cousin afin de pouvoir louer un logement et ne pas avoir des problèmes de voisinage.

« Pendant 13 ans, nous avons fait semblant d’être cousins pour pouvoir louer une maison ensemble. On nous a dit de « laisser les rideaux tirés pour que les voisins ne sachent pas « ce que nous sommes ». Nous avons récemment acheté notre propre maison. Maintenant, nous disons délibérément à nos voisins que nous sommes en couple. Il est temps que les familles LGBT entrent elles-aussi dans la norme »

Dans un tweet ultérieur, Apurva Asrani a publié une autre photo montrant qu’il n’a pas de rideaux à ses fenêtres car il n’a plus besoin de cacher sa relation à ses voisins.

Suite à la viralité de son annonce, Apurva Asrani a accordé un entretien au media Times of India où il déclare :

« J’ai toujours essayé d’attirer l’attention sur la communauté LGBTQ. Près de 20 ans se sont écoulés depuis que j’ai monté le film Satya. Ces dernières années, j’ai réalisé que les gens sont rapides à vous juger, quel que soit le travail que vous faites. Tout dépend de vos choix personnels. Après avoir écrit Aligarh (2015), j’ai décidé de parler ouvertement de la communauté LGBT, de ses problèmes, de ses craintes et de son manque d’empathie pour elle. »

« Depuis, j’ai fait des efforts constants pour normaliser les choses pour les couples ou les individus comme Sid et moi. Aujourd’hui, nous avons les bénédictions de nos familles. Nous voulions partager notre joie d’avoir notre propre maison. Nous avons acheté notre maison avant la crise sanitaire du Covid-19 et nous avons pensé qu’elle pourrait inspirer et aider plus de gens à accepter, admettre et appréhender les choses de la vie sans jugement.

Les témoignages de Apurva Asrani ont suscité de nombreux messages et témoignages de soutien. Mais hélas, ils ont aussi fait beaucoup parler les conservateurs et homophobes. Une preuve qui montre que la discrimination est encore et toujours fortement présente en Inde.

