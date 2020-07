Une chaîne de télévision liée aux Frères musulmans appelle au meurtre des homosexuels

Une chaîne de télévision basée à Istanbul, affiliée au groupe extrémiste égyptien Les Frères musulmans, a appelé à l'extermination des homosexuels.

Le 16 juin dernier, l'animatrice de Watan TV, Hala Samir, a prononcé une violente tirade autour d'un dicton du prophète Mahomet ordonnant prétendument le meurtre d'homosexuels. «Si vous décrouvrez des hommes ayant une relation homosexuelle - tuez l'actif et le passif. Ne commencez pas à demander: 'Êtes-vous actif ou passif?' Tuez simplement les deux»", a-t-elle dit.

Elle a ensuite détaillé la meilleure façon de tuer les homosexuels, expliquant qu'il y avait, selon elle, un consensus pour le principe de ces meurtres, mais qu'il existerait un certain désaccord sur la forme qu'ils devaient prendre.

«Les compagnons du prophète Mohammed ont convenu à l'unanimité que les homosexuels devaient être tués, mais ils étaient en désaccord sur la méthode de tuer», a-t-elle déclaré. «Certains ont dit qu'ils devraient être brûlés vifs - c'était [le calife] Ali… d'autres ont dit qu'ils devraient être jetés d'un lieu élevé et que cela devrait être suivi d'une lapidation. D'autres encore ont déclaré qu'ils devraient être lapidés à mort».

Ce type d'exécution a été pratiqué ces dernières années dans les territoires contrôlés par le groupe terroriste «Etat islamique».

Hala Samir a poursuivi en indiquant que les femmes qui ont des rapports sexuels avec d'autres femmes sont également condamnées en vertu de la loi islamique.

«En ce qui concerne les filles, les gens demandent si la même décision s'applique au lesbianisme. Les savants islamiques ont déclaré à l'unanimité que le lesbianisme est interdit», a-t-elle déclaré. «Certains d'entre eux disent: 'Je ne suis pas homosexuel, je suis gai'. Ils veulent que ça sonne bien. Non! Vous êtes homosexuel, sodomite et lesbienne. Un point c'est tout».

Watan TV est l'une des nombreuses chaînes de télévision des Frères musulmans utilisées par le groupe pour diffuser leur propagande. Les autorités égyptiennes ont du mal à les empêcher de diffuser car la plupart des stations sont basées en Turquie. La difficulté à bloquer les sites Internet et autres portails en ligne rend presque impossible de stopper la diffusion de ces contenus radicaux dangereux.

Les Frères musulmans ont été fondés en Égypte il y a environ 100 ans. Le groupe a connu son plus grand succès en 2012 lorsque le frère musulman Mohammed Mursi a été élu président. Un an plus tard, l'armée est arrivée au pouvoir et a classé les Frères musulmans parmi les organisations terroristes.

Le changement de gouvernement n'a fait aucune différence pour les minorités sexuelles: le régime militaire est tout aussi sévère pour les homosexuels. L'année dernière, un animateur de télévision a même été condamné à une peine d'emprisonnement pour «promotion»" de l'homosexualité dans une interview gaie.

Le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a proposé aux membres persécutés des Frères musulmans depuis le coup d'État militaire de s'installer dans son pays. Comme les Frères musulmans, plus des quatre cinquièmes des Turcs appartiennent à la religion sunnite.