Plus d'un demi-million de dollars collectés pour sauver le bar historique Stonewall Inn

Plus d'un demi-million de dollars ont collectés pour protéger l'avenir et l'héritage du bar historique Stonewall Inn à New York en difficultés à cause de sa fermeture pendant la crise liée au coronavirus.

Après avoir averti qu'il pourrait fermer ses portes pour de bon, des donateurs ont amassé 250 000 dollars pour assurer l'avenir du mythique Stonewall Inn de New York.

Le bar est considéré comme le berceau du mouvement moderne des droits des homosexuels et a été désigné monument national américain par Barack Obama en 2016 en rmémoires aux émeutes de Stonewall - en 1969 - qui ont été déclenchées par une descente de police sur le site.

Mais malgré son rôle central dans l'histoire des LGBT, les propriétaires du bar toujours en activité ont averti avant le 51e anniversaire des émeutes la semaine dernière qu'une longue période de fermeture en raison de COVID-19 menaçait son avenir économique.

En quelques jours seulement, une campagne de financement participatif a permis d'amasser 256 900 dollars pour aider à assurer l'avenir du bar - avec plus de 6 400 donateurs donnant en moyenne 40 dollars chacun.

Un montant supplémentaire de 39.500 dollars a été collecté en ligne pour un fonds de soutien mis en place pour le personnel de Stonewall Inn sans emploi pendant la pandémie de coronavirus.

Dans le même temps, la Fondation pro-LGBT Gill, créée par l'ingénieur en logiciels Tim Gill, s'est engagée à verser 250 000 dollars en dons pour sauver le site historique.



Stacy Lentz et Kurt Kelly, copropriétaires du Stonewall Inn, ont remercié les donateurs: «En tant que premier et seul monument national LGBT, Stonewall abrite non seulement l'histoire de notre communauté, mais aussi l'histoire de notre ville et de notre pays. Nous sommes très reconnaissants de cet engagement généreux qui nous aidera à garder l'histoire vivante».