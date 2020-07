L’acteur Ben Aldridge sort du placard

Connu du public anglophone pour ses apparitions dans les séries Fleabag et Our Girl, le comédien de 34 ans vient d’annoncer via une publication sur son compte Instagram appartenir à la communauté LGBT+.

Le 27 juin dernier, Ben Aldridge a décidé de partager une série de photos sur Instagram, comme bien d’autres personnes pour célébrer de manière virtuelle la communauté LGBT+ qui se serait retrouvée autrement dans la rue pour la Fierté à Londres si le contexte sanitaire n’avait pas autant été impacté par la pandémie de Covid-19.

Et l’initiative de l’acteur prend une tournure plus personnelle lorsqu'on réalise que l’acteur fait du même coup son coming out en légende de sa publication

«Le chemin jusqu'à la fierté fut laborieux pour moi, écrit-il en-dessous de la publication en question. J’adore la communauté LGBTQ+ et je suis incroyablement fier et reconnaissant d’en faire partie. Tellement de victoires. Tellement d’autres combats à mener ».

Parmi les clichés partagés, on reconnaît une image en noir et blanc de manifestants queers à Leicester Square en 1972, ainsi qu’une autre photo monochrome où l’on identifie les militantes mémorables Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera participant au cortège de New York en 1973.

Mais ce ne sont pas les deux seules images que contient le post de Ben Aldridge. En prime, le comédien a partagé une courte vidéo où l’on le reconnaît en train de venir déposer un bisou sur la joue d’un homme dans un café, dont l’identité n’est pas dévoilé mais qui semble être le petit ami de l’acteur, s’il faut en croire les commentaires de certains fans.

Sur le petit écran, Ben Aldridge a joué dans une série de productions britanniques, allant du drame militaire Our Girl, ou la série acclamée de Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, où il incarnait le plan cul un peu particulier de l’héroïne en saison 1. Depuis l’an dernier, il se façonne une carrière aux États-Unis en jouant l’un des rôles principaux de Pennyworth, prequel de l’univers Batman centré sur le majordome Alfred.

On précisera, pour l’anecdote, que Ben Aldridge n’est pas le seul comédien de Fleabag à faire partie de la communauté LGBT+. En effet, Andrew Scott, identifié par les fans de la série comme le «prêtre sexy», est ouvertement homosexuel. Les deux hommes avaient d’ailleurs participé ensemble à un événement venant en aide aux réfugiés, à la fin de 2019