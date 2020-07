CANADA'S DRAG RACE : Et maintenant, que la meilleure gagne

Ilona Verley est une artiste autochtone bispirituelle qui a grandi à Nlaka'pamux et qui s'efforce d'être la représentation qu'elle aurait souhaité voir dans les médias en grandissant. De la tête aux pieds, elle affiche des looks monochromes dans les tons pastels et elle a une forte présence sur les réseaux sociaux.

« Le drag est importante pour moi, car c'est la façon dont j'exprime visuellement comment je me vois à l'intérieur et comment je manifeste mon énergie féminine en tant que personne bispirituelle! »

Ce que vous devez savoir sur Jimbo

Jimbo a une expérience dans le cabaret et aime incorporer ce qu’elle y a vécu dans son drag. En tant qu'interprète de cabaret, Jimbo aime le stand-up et le chant et veut montrer cet aspect du drag. Elle aime quand son public rigole de situations inconfortables.

« Faire du drag est le moyen parfait pour se découvrir et s’exprimer. C’est le point culminant du courage, de la joie, de la performance et du talent artistique qui inspire et divertit. Le drag est une déclaration personnelle et politique qui défie les constructions sociales pour inspirer le changement dans le monde. »

Juice Boxx (Toronto, Ontario) Ce que vous devez savoir sur Juice Boxx Juice Boxx est brillante, pétillante et sexy, et un peu épicée.Elle détient un baccalauréat en beaux-arts de l'Université de Windsor et un diplôme de maquillage et d'effets spéciaux de la CMU. « Je suis très excitée d’être de la première saison de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE, et je suis impatiente de montrer au monde à quel point le drag canadien est incroyable. Kiara (Montréal, Québec) Ce que vous devez savoir sur Kiara Kiara a récemment quitté son emploi et mis l'école sur pause pour se concentrer sur le drag à temps plein. Kiara est l'une des rares drag-queens de couleur de la scène de drag québécoise. Elle est fière de représenter sa communauté. « Faire partie de CANADA’S DRAG RACE : QUE LA MEILLEURE GAGNE est un rêve devenu réalité. Je suis plus que ravie de participer à l’édition canadienne de mon émission de télévision préférée, et j'ai hâte de faire partie de l’histoire queer canadienne! »