C'est parti pour une 2e semaine de MONTRÉAL PRESQUE CiRQUE !

Dès aujourd'hui, c'est (re)parti pour une nouvelle semaine de MONTRÉAL PRESQUE CiRQUE. La série Au hasard de la ville est présentée sur ici.artv.ca et ICI ARTV. De plus, l'équipe de Bonheur mobile a entamé sa tournée des quartiers montréalais, qui s'étendra jusqu'au 12 juillet. Il n'y a pas à dire... Il y a décidément du cirque en ville, malgré tout.



AU HASARD DE LA VILLE



Clin d'œil à la programmation de rue habituelle de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, la scénariste et réalisatrice Brigitte Poupart propose une série de huit courts métrages mettant de l'avant les arts du cirque. Tournée il y a quelques jours dans l'architecture urbaine de la rue Saint-Denis, au cœur du Quartier des spectacles, Au hasard de la ville surprend le public par sa cinématographie singulière, spectaculaire. Chacun des courts métrages possède son propre univers, qu'il soit poétique, sensuel, comique ou dramatique. À travers les péripéties quotidiennes d'une polisseuse de chaussée, fil rouge de la série, nous découvrons des histoires étonnantes, qui permettent de contempler différentes disciplines circassiennes d'un point de vue inédit.



Parmi les artistes de cirque présents dans la série, on retrouve entre autres Maxime Laurin et Ugo Dario, deux des cofondateurs de Machine de Cirque, qui maîtrisent la planche coréenne comme nul autre ; Olivier Lemieux, virtuose de trampoline de haute voltige qui a participé à des créations du Cirque du Soleil, du Cirque Éos et du Cirque Éloize, pour ne nommer qu'eux ; Lauren Joy Ferley, à la corde lisse, dont les capacités physiques côtoient sans gêne la poésie. Du cirque de haut calibre !



EXTRAIT :





LES ÉPISODES



ÉPISODE 1 : LE SAUT

À l'aube, alors que la polisseuse de chaussée entame sa journée de travail, elle aperçoit un homme sur un toit, prêt à sauter dans le vide. Elle tente de le rejoindre pour l'empêcher de plonger... mais en vain.

Discipline : Trampoline / Artiste : Olivier Lemieux

Lieu de tournage : Ruelle – Murales Manifestes à Paul-Émile Borduas



POUR VISIONNER LE PREMIER ÉPISODE:

ici.artv.ca/emissions/montreal-presque-cirque-au-hasard-de-la-ville





ÉPISODE 2 : LE CAFÉ

Le rituel matinal de la polisseuse de chaussée inclut inévitablement un arrêt au café. Mais ce qui attire surtout Nathalie et les deux locataires au-dessus du café est la beauté solaire de la serveuse. Les deux locataires tenteront d'attirer son regard alors que la polisseuse de chaussée, subjuguée, lui offrira une fleur d'un rouge éclatant. Mais les choses ne se passent pas comme prévu.

Discipline : Jonglerie / Artistes : Jimmy Gonzalez, Sam Hollis, Natasha Patterson

Lieu de tournage : Le Saint-Sulpice





ÉPISODE 3 : L'ARROSOIR

La fatigue d'avant-midi, on connait tous ! Après une matinée fort occupée, la polisseuse de chaussée a l'esprit ailleurs, entre rêve et réalité. C'est alors qu'un étrange personnage venu du ciel attire son attention. Est-ce son imagination qui lui joue des tours ?

Discipline : Corde lisse / Artiste : Lauren Joy Herley

Lieu de tournage : Hôtel Saint-Denis





ÉPISODE 4 : LA ROUE

La poussière, ennemi public numéro un de toute bonne polisseuse de chaussée ! Impossible de s'en débarrasser complètement. Vaut-il réellement la peine d'essayer de la faire disparaître ? Parfois, mieux vaut profiter du spectacle.

Discipline : Roue Cyr / Artistes : Shena Thompson, Angelica Bongiovonni

Lieu de tournage : Rue Saint-Denis, devant la bibliothèque Saint-Sulpice





ÉPISODE 5 : LA PLANCHE

Les travaux sont nombreux dans la rue, et parfois, les différents corps de métier doivent cohabiter. Le mieux est de ne pas toucher à l'instrument de travail de l'autre. Mais pour la polisseuse de chaussée, la tentation est trop forte... quitte à nuire à deux peintres en pause !

Discipline : Planche coréenne / Artistes : Maxim Laurin, Ugo Dario

Lieu de tournage : Rue Saint-Denis, devant la Place Pasteur



Crédit photo : JFSavaria



ÉPISODE 6 : LA SENTINELLE

Par son travail, la polisseuse de chaussée a accès à des lieux avec une vue imprenable sur Montréal, tel le toit du Théâtre Saint-Denis, sur lequel elle aime prendre une pause bien méritée, au coucher du soleil. Mais ce n'est pas parce qu'elle se trouve en hauteur qu'un charmant quiproquo ne peut se produire. Alors qu'elle se croit seule, un duo fantomatique apparaît derrière elle et devient réalité à son insu.

Discipline : Acro dans et main à main / Artistes : Guillaume Paquin, Arthur Morel

Lieu de tournage : Toit du Théâtre Saint-Denis





ÉPISODE 7 : LA PEUR

La polisseuse de chaussée se fait voler son sac à main par un jeune homme en planche à roulettes. Mais le défi est de taille pour récupérer son bien. Saura-t-elle retrouver ses effets personnels ?

Discipline : Anneaux chinois et skateboard / Artistes : Jérémi Lévesque, Vincent Jutras, Charlotte Fallu

Lieu de tournage : UQAM, Parvis de l'ancienne cathédrale Saint-Jacques de Montréal





ÉPISODE 8 : LA RENCONTRE

La journée est terminée pour la polisseuse de chaussée. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter la rue Saint-Denis, elle croise un homme intriguant dans une ruelle. Qui a dit que les sombres ruelles étaient toujours inquiétantes ? Parfois, elles peuvent aussi être poétiques et enivrantes.

Discipline : Duo Straps / Artistes : Louis-Marc Bruneau Dumoulin, Camille Tremblay

Lieu de tournage : Rue Brazeau, derrière le Théâtre Saint-Denis





La série Au hasard de la ville est une production de Parce Que Films, en association avec MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE et la TOHU. Brigitte Poupart signe la scénarisation et la réalisation de la production. La mise en scène des performances est assurée par Alex Trahan et Sarah Beauséjour.







BONHEUR MOBILE



Jusqu'au 12 juillet, MONTRÉAL PRESQUE CiRQUE sera également dans certains quartiers de la métropole grâce à la brigade de Bonheur mobile ! Des artistes de Cirque Alfonse, Machine de cirque, Patin libre et Les Parfaits Inconnus se regroupent pour déambuler dans les rues, au grand plaisir des citoyens invités à demeurer sur leur balcon et leur perron.

Les performances incluent à la fois des numéros au sol et sur un camion fardier, permettant de présenter des disciplines spectaculaires comme la planche coréenne, la roue Cyr et des numéros de main à main. Pour ajouter aux festivités, des musiciens suivent les artistes de cirque. Guitare, banjo et clavier se font entendre tout au long du déambulatoire.

On ne peut vous dire les dates exactes, mais si vous demeurez près du Quartier des spectacles, dans Saint-Michel, Saint-Henri ou Anjou, nous vous invitons à tendre l'oreille !



Crédit photo : Benoît Z. Leroux



MONTRÉAL est PRESQUE CiRQUE cet été. Une édition qui nous permettra de patienter d'ici à ce qu'on se retrouve, du 8 au 18 juillet 2021.



Pour toutes les infos, visitez le site de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, et Aimez la Page Facebook !