Prêt pour un Safari et une Oasis Tropicale ?

C'est maintenant officiel, il sera possible d'accéder au Safari Aventure, aux Tunnels des félins, à la Passerelle Olduvai, au Jardin des oiseaux, à la Ferme des cinq continents, à la Terrasse Afrika, à la Plaine des guépards du Parc Safari. Quatre restaurants sur les 8 seront ouverts. Notez toutefois que le sentier des daims, le pavillon Découverte et le Parc d'amusement ne se seront pas accessibles, du moins pour le moment.

Le Parc Aquatique ouvre par phase. La première phase est l'ouverture du Lagon des dauphins et de la Pataugeoire Dino. Les entrées dans le secteur aquatique sont limitées. Afin d'avoir une place, vous devez réserver en ligne (à l'achat d'un billet journalier) la plage horaire et le bassin qui vous convient.



La direction du Parc Safari nous fait savoir qu'il est recommandé d'acheter vos billets en ligne avant votre visite. De prendre connaissance des conditions de visites, des activités ouvertes/fermées et des normes de visites. D'imprimer la carte du site avant votre visite. Évidemment, le jour de votre visite, si vous avez des symptômes, restez à la maison. Visitez le site web ou la page Facebook pour voir s'il y a des changements aux activités ouvertes ou fermées. Apportez une gourde ou une bouteille d'eau, puisque les fontaines ne sont pas accessibles. Si vous apportez un pique-nique, il est fortement recommandé d'apporter une nappe. Le port du masque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Il est obligatoire dans les tunnels (des masques seront en vente à la boutique si vous n'en apportez pas vous-mêmes).



La santé des animaux est une priorité, évidemment. Pour assurer leur bien-être, mais aussi pour votre santé, il sera interdit de nourrir ou toucher les animaux. Notez que le trajet animalier se fait en sens unique. Cela dit, bien que la Covid-19 nous oblige à changer bien des choses et que l'expérience du Parc Safari soit un peu différente cette année, cela ne vous empêchera pas d'avoir du plaisir entre famille et amis.



Vous pourrez encore vous créer des souvenirs pour la vie!



LE PARC SAFARI

entrée au 242, Rang, Roxham Rd, Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec J0L 1V0



Pour plus d'informations, consultez le parcsafari.com

ou appelez au 450-247-2727 poste 2200.