Dominique Pétrin «En residence» chez Canada Goose

L’artiste montréalaise Dominique Pétrin, qui a dans le passé a habillé plusieurs édifices du Village dans le cadre d’éditions estivales d’Airse Libres, célèbre cet été l’esprit de sa ville cosmopolite avec une installation immersive audacieuse dans un magasin de la chaines Canada Goose.

Cet été, Canada Goose lance En Résidence, un programme d'artistes en résidence annuel destiné à offrir une plateforme globale aux artistes locaux pour partager leur histoire et exprimer leur vision de la communauté à travers des installations artistiques dynamiques. Le programme inaugural met de l’avant six artistes à travers le monde qui repensent les vitrines des magasins de Canada Goose en Europe, en Amérique du Nord et en Chine continentale.

À Montréal, l’artiste visuelle multidisciplinaire Dominique Pétrin a transformé la vitrine de la rue Sainte-Catherine pour célébrer la culture et la créativité de sa ville cosmopolite. Renommée pour créer des installations immersives en utilisant des imprimées sur papier, son œuvre s’inspire des abstractions géométriques des tapisseries Bauhaus et de l’Expo 67. Son installation met de l’avant un mixte dynamique de motifs originaux et colorés inspirés par la transition entre le monde virtuel et le monde réel, créant une expérience sensorielle unique.

Chaque artiste est représentatif de sa communauté vibrante et contribue à donner vie à la promesse de marque de l’entreprise – Live in The Open – qui nous encourage à découvrir le monde qui nous entoure et à courageusement repousser nos limites. Leurs expressions créatives sont des œuvres d’art publiques par et pour la communauté – symbolisant un nouveau départ créatif alors que nous reprenons tranquillement nos habitudes.

Le programme a débuté à Paris avec l’installation de l’artiste Daco, reconnu pour son style non structuré, suivi de l’illustratrice Mila Leva à Milan et de l’artiste sculptrice Saroj Patel qui a transformé la vitrine du magasin de Londres.

