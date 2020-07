Drag Brunch MTL se réinvente et présente le DRAG THRU

Le Drag Brunch MTL, maintenant à sa cinquième édition depuis ses débuts en avril 2019, se réinvente afin de poursuivre ses activités dans le contexte de la COVID-19 sous forme de Drag-Thru, inspiré à la fois des restaurants “ Drive Through ” et des Ciné-Parcs bien-aimés !

Le 12 juillet 2020, les montréalais.e.s sont invité.e.s à s’installer, avec ou sans leur voiture, dans le stationnement devant le restaurant Grumman 78 à St-Henri. En respectant les normes de distanciation sociale, les convives se placeront en deux rangées, formant ainsi un runway dans lequel les performances de Drag auront lieu. Respectant les consignes de distanciation sociale, les performeuses Drag vont déambuler entre les groupes et voitures, assurant une ambiance festive et ludique. Folies garanties au rendez-vous : Autos décorées, goodies surprises...Qui sait, le tout se terminera peut être en car wash géant … !

« Le drag brunch Montréal est un événement unique en son genre: Un événement rassembleur, pour tous les âges et toutes les communautés. Que ce soit votre première fois ou que vous soyez un.e habitué.e des spectacles de Drag-Queens, le Drag Brunch Montréal est sans contredit l'événement qui combine le mieux bonne bouffe et bon divertissement » a déclaré Barbada, Drag Queen et fondatrice du projet.

Drag Brunch MTL désire rendre accessible l’art du Drag au plus grand nombre, dans des contextes chaleureux, festifs, et accessibles pour grand.e.s et petit.es. Nous offrons une expérience de découverte du Drag dans un contexte rassembleur, décomplexé et intergénérationnel - autant aux non-initié.e.s qu’aux amateur.ice.s du Drag. Le Drag Brunch invite le public à entrer dans l’univers de Barbada de Barbades pour un brunch fabuleusement éclaté. Directrice artistique, animatrice et Drag Queen par excellence, Barbada et ses invitées extravagantes vous offrent une expérience explosive pour grand.e.s et petit.e.s. Le tout est accompagné de bouffe, de bulles, et de Drag Dollars ! Folies garanties pour chacun.e.