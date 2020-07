Rappel des mesures importantes

Alors que la crise de la COVID-19 se stabilise, nous entendons parler de déconfinement progressif. Comment se «déconfiner» en toute sécurité?

Qu’entend-on par « déconfinement progressif »?

Ces derniers temps, les Canadiens ont vu leurs déplacements restreints et leurs activités limitées afin de prévenir la propagation du coronavirus. Maintenant que la situation semble s’être quelque peu stabilisée, les activités habituelles reprendront leur cours graduellement, par étapes, partout au pays. Voilà ce qu’on appelle le déconfinement progressif. Ce sont les gouvernements, en collaboration avec les autorités de santé publique, qui dicteront les étapes des différentes réouvertures et reprises.

Plusieurs envisagent avec un mélange d’excitation et d’appréhension le retour à la vie « normale ». Pour éviter une recrudescence des cas de COVID-19 et un retour aux strictes mesures d’isolement social que nous avons connues, il importe de ne pas baisser la garde. Il faut comprendre que le déconfinement ne veut pas dire qu’il n’y a plus de risques de contracter le virus. En fait, plus nous continuerons à respecter les mesures de protection, meilleures seront nos chances de vivre plus librement et sans crainte.

Quelles mesures de précaution devrons-nous adopter?

Puisque le coronavirus est encore présent dans la communauté et qu’il n’y a ni vaccin ni traitement approuvé pour le moment, il est crucial de continuer à suivre les différentes mesures sanitaires afin d’en réduire la propagation. Ce faisant, nous nous protégeons nous-mêmes et nous protégeons aussi les autres, dont nos êtres chers, qui sont parfois plus vulnérables. C’est le cas, par exemple, des personnes âgées ou souffrant de maladies chroniques.

Voici un rappel des précautions de base les plus importantes pour réduire la transmission du virus :

Lors de vos sorties, maintenez en tout temps une distance de deux mètres entre vous et les autres personnes que vous côtoyez.

Toussez et éternuez dans votre coude.

Lavez-vous les mains fréquemment à l’eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes, ou utilisez un désinfectant pour les mains (solution ou gel hydroalcoolique)

Évitez de porter les mains à votre visage lorsque vous êtes à proximité d’autres personnes ou dans des endroits publics.

Qu’en est-il du port d’une protection faciale?

En plus des mesures de protection élémentaires susmentionnées, les instances sanitaires recommandent dorénavant le port d’un couvre-visage lors de la fréquentation des lieux publics, surtout lorsque les règles de distanciation physique sont difficiles à respecter (par exemple, dans les transports en commun ou à l’épicerie).

Ainsi, puisque n’importe qui peut être infecté sans le savoir, le fait de porter un couvre-visage lors de vos déplacements en autobus ou lorsque vous allez faire vos emplettes, par exemple, peut prévenir la contamination d’autres personnes.

Y a-t-il d’autres précautions à adopter pour assurer ma sécurité et celle de mes proches?

Chacun peut faire sa part pour aplatir la courbe de transmission du coronavirus. Ainsi, voici ce qui est recommandé malgré le déconfinement progressif :

Limitez les sorties à l’essentiel.

Suivez les mesures d’hygiène appropriées au retour de l’épicerie.

Faites-vous livrer vos achats (surtout pertinent pour les personnes de plus de 70 ans, de même que celles qui sont immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques).

Continuez à respecter les règles d’isolement si vous avez reçu un diagnostic positif à la COVID-19 ou êtes de retour d’un voyage à l’étranger

Les pharmacies affiliées à Jean Coutu demeurent ouvertes pour vous servir. Elles mettent tout en œuvre pour vous offrir un service exemplaire dans un environnement sécuritaire. Besoin de rester à la maison? Avec l’application mobile Jean Coutu, vous pourrez faire renouveler vos ordonnances existantes, envoyer la photo d’une nouvelle ordonnance à préparer, payer vos médicaments en ligne et demander la livraison. Le pharmacien vous contactera par téléphone pour vous fournir tous les conseils appropriés, selon le cas. Nous sommes là pour vous, même de la maison!

Pour plus de renseignements sur des moyens de rester en santé pendant la crise de la COVID-19, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien propriétaire affilié à Jean Coutu.