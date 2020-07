Wildstorm Series

Membre de l’équipe The Authority, Midnighter est sans aucun doute le superhéros le plus dur à cuire de la mythologie DC Comics. Considéré comme l'homme le plus dangereux de la planète, il peut élaborer un million de variations d’un même combat en quelques millisecondes et n’éprouve aucun remords à tuer l’un de ses adversaires. Son plus proche parent serait Batman, mais gai et avec un niveau surabondant de testostérone (même s’il fait toutefois montre d’une grande tendresse envers son époux, Apollo). Cette refonte nous présente ses aventures en mode solo : Apollo est donc peu souvent présent, à l’exception d’un bref récit, très passionné, se déroulant dans le Japon féodal. On retrouve les 20 numéros de cette brève série où on le fait chanter pour qu'il assassine Hitler avant le début de la Seconde Guerre mondiale (ce qui serait sans doute positif si de sombres desseins ne se cachaient derrière cette demande), il est traqué par un mystérieux assassin dont les moyens semblent illimités et on lui propose de lui révéler des informations sur son énigmatique passé moyennant contrepartie, bien évidemment. Tout cela alors qu’il est prisonnier d’une petite ville américaine parfaite, à la Stepford Wives, où chacun cache une double identité et des allégeances