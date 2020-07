Guilty Pleasure - Plaisir coupable

Variation lesbienne de la prémisse du film Indecent proposal (Propositon indécente, en français) où Robert Redford offrait un million de dollars aux personnages interprétés par Demi Moore et Woody Harrelson pour coucher avec la jeune et frémissante épouse. Dans le présent roman, Jennifer et Wallace sont sur le point de se marier. Wallace attend une importante promotion tandis que Jennifer s'épanouit dans son travail au sein du FBI, à Quantico. Tout bascule cependant lorsque Emily Monroe leur fait la séduisante ou terrifiante, le point de vue peut varier, proposition : contre un million de dollars, elle souhaite passer une nuit entière avec la future mariée. Une offre qu’il est difficile de refuser et après tout, quelles conséquences peut-il y avoir à ne passer qu’une nuit dans les bras d'une autre femme alors que l’on peut faire fortune et s’assurer un futur doré ? Eh bien, il semble que les conséquences soient plus importantes qu’Emily ou Wallace auraient pu le croire. C’est également le sentiment de la majorité des lectrices du roman qui lui accorde leurs vivas. L’auteure par ailleurs compte 65 romans à son actif, tous axés sur la thématique des amours féminines alternant différents genres : policier, romance, drame, fantastique, thriller.