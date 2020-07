Secrets and Scrabble /Josh Lanyon

J’en ai déjà glissé un mot dans une précédente chronique, mais l’auteure Josh Lanyon offre un catalogue impressionnant de romans policiers gais, toujours teintés d’une touche d’humour, qui se dévorent goulûment! L’auteure a lancé une toute nouvelle trilogie portant le titre de Secrets and Scrabble, dans laquelle un acteur et écrivain raté, Ellery Page, quitte New York après avoir hérité de la librairie d’une tante dont il ignorait même l’existence, à Pirate's Cove, Rhode Island. Malheureux en affaires et en amour, il décide donc de faire le saut de la grande ville vers ce microvillage. Mais voilà que sitôt installé, il est assailli d’offres d’achat surprenantes et alléchantes pour sa petite librairie et que, pour couronner le tout, il découvre le cadavre d’un homme costumé en pirate étalé sur le seuil de sa boutique. Le chef de police Jack Carson l’assaille de questions incisives et Ellery comprend assez rapidement qu’il pourrait constituer le suspect numéro du crime un aux yeux des forces de l’ordre. À moins que l’intérêt du policier soit motivé par ordre chose? Après tout, celui-ci est veuf depuis cinq ans (ce qui est positif puisqu’il est donc disponible), mais était marié à une femme (ce qui pourrait être contrariant s’il ne penche pas vers la gent masculine). Dans le volume 2, qui vient tout juste de paraître, Brandon, un ex d’Ellery, fait une entrée fracassante en se portant acquéreur d’une maisonnette ancestrale laissée à l’abandon. Brandon étant tout sauf amateurs de paysages bucoliques, ses motivations sont difficiles à cerner surtout à partir du moment où il passe de vie à trépas. La demeure acquise par Brandon semble par ailleurs avoir été le théâtre d’un meurtre sordide il y a plus de dix ans : se pourrait-il qu’il y ait un lien entre les deux événements? Et, pour couronner le tout, voilà que notre libraire se révèle à nouveau un suspect de choix pour les forces constabulaires. Force est donc, pour celui-ci, de se lancer dans une nouvelle enquête afin de se disculper.Comme à son habitude, l’auteure met en scène des personnages fort attachants qui se trouvent brinqueballés par des événements sur lesquels ils n’ont aucun contrôle. L’humour et la dérision sont par ailleurs toujours au rendez-vous. Une nouvelle série palpitante dont on attend le troisième et dernier opus avec impatience. Disponibleen anglais seulement. J’en ai déjà glissé un mot dans une précédente chronique, mais l’auteure Josh Lanyon offre un catalogue impressionnant de romans policiers gais, toujours teintés d’une touche d’humour, qui se dévorent goulûment! L’auteure a lancé une toute nouvelle trilogie portant le titre de Secrets and Scrabble, dans laquelle un acteur et écrivain raté, Ellery Page, quitte New York après avoir hérité de la librairie d’une tante dont il ignorait même l’existence, à Pirate's Cove, Rhode Island. Malheureux en affaires et en amour, il décide donc de faire le saut de la grande ville vers ce microvillage. Mais voilà que sitôt installé, il est assailli d’offres d’achat surprenantes et alléchantes pour sa petite librairie et que, pour couronner le tout, il découvre le cadavre d’un homme costumé en pirate étalé sur le seuil de sa boutique. Le chef de police Jack Carson l’assaille de questions incisives et Ellery comprend assez rapidement qu’il pourrait constituer le suspect numéro du crime un aux yeux des forces de l’ordre. À moins que l’intérêt du policier soit motivé par ordre chose? Après tout, celui-ci est veuf depuis cinq ans (ce qui est positif puisqu’il est donc disponible), mais était marié à une femme (ce qui pourrait être contrariant s’il ne penche pas vers la gent masculine). Dans le volume 2, qui vient tout juste de paraître, Brandon, un ex d’Ellery, fait une entrée fracassante en se portant acquéreur d’une maisonnette ancestrale laissée à l’abandon. Brandon étant tout sauf amateurs de paysages bucoliques, ses motivations sont difficiles à cerner surtout à partir du moment où il passe de vie à trépas. La demeure acquise par Brandon semble par ailleurs avoir été le théâtre d’un meurtre sordide il y a plus de dix ans : se pourrait-il qu’il y ait un lien entre les deux événements? Et, pour couronner le tout, voilà que notre libraire se révèle à nouveau un suspect de choix pour les forces constabulaires. Force est donc, pour celui-ci, de se lancer dans une nouvelle enquête afin de se disculper.Comme à son habitude, l’auteure met en scène des personnages fort attachants qui se trouvent brinqueballés par des événements sur lesquels ils n’ont aucun contrôle. L’humour et la dérision sont par ailleurs toujours au rendez-vous. Une nouvelle série palpitante dont on attend le troisième et dernier opus avec impatience. Disponibleen anglais seulement.

Par contre, le volume 2 de la série Holmes and Moriarity, All she wrotes, vient tout juste d’être traduit en français sous le titre Mystères au manoir. Évidemment, je vous suggère de débuter par le très divertissant volume 1 : Qui a tué son éditeur? qui connut un grand succès et démarra en trombe cette série.

(Voir la critique de la version originale anglaise : Somebody killed his editor)

Vol. 1 : Murder at Pirate's Cove: Secrets and Scrabble / Josh Lanyon. JustJoshin Publishing, Inc., 2020. 206p.

Vol. 2 : Secret at Skull House: Secrets and Scrabble / John Lanyon. JustJoshin Publishing, Inc., 2020. 208p.