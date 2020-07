Black Hammer/Justice League : Hammer of Justice!

Une toute nouvelle publication de la refonte des cinq fascicules de la minisérie de Jeff Lemire et Michal Walsh relatant la rencontre improbable entre l’équipe de la Justice League et celle de Black Hammer. Pour ceux et celles qui ne connaitraient pas Black Hammer, il s’agit d’une série qui se déroule dans un univers où six superhéros sont, depuis maintenant dix ans, prisonniers d’un petit village bucolique et tranquille des années 50. Sans entrer dans les détails, la série se veut également un hommage marqué aux personnages canoniques de l’univers DC (Shazam, Superman, Cyborg, Martian Manhunter, etc.) avec cependant une déviation marquée. En effet, les héros y sont non seulement prisonniers d’une petite bourgade, mais également de leurs pouvoirs qui, auparavant une force, représentent dorénavant un poids si ce n’est une malédiction. À titre d’exemple, alors que le Shazam de Justice League est un jeune garçon qui peut devenir un adulte surpuissant, la Golden Gail de Black Hammer est une femme de 60 ans qui peut devenir une petite fille surpuissante. Le hic est que dans la dimension dans laquelle le groupe est prisonnier, Gail est confinée dans le corps d’une enfant prépubère. De son côté, Barbalian est un Martien qui porte l’identité civile de Mark Markz (en référence au J’onn J’onzz du Martian Manhunter de Justice League). Martian Manhunter est le dernier survivant de sa race alors que Barbalian est exclue par son peuple qui considère avec dégoût son orientation sexuelle. Dans le petit village fleurant le maccarthysme dont ils sont prisonniers, cette inclinaison vers les hommes est bien évidemment difficile à vivre (sans oublier le fait qu’il est Martien). Une toute nouvelle publication de la refonte des cinq fascicules de la minisérie de Jeff Lemire et Michal Walsh relatant la rencontre improbable entre l’équipe de la Justice League et celle de Black Hammer. Pour ceux et celles qui ne connaitraient pas Black Hammer, il s’agit d’une série qui se déroule dans un univers où six superhéros sont, depuis maintenant dix ans, prisonniers d’un petit village bucolique et tranquille des années 50. Sans entrer dans les détails, la série se veut également un hommage marqué aux personnages canoniques de l’univers DC (Shazam, Superman, Cyborg, Martian Manhunter, etc.) avec cependant une déviation marquée. En effet, les héros y sont non seulement prisonniers d’une petite bourgade, mais également de leurs pouvoirs qui, auparavant une force, représentent dorénavant un poids si ce n’est une malédiction. À titre d’exemple, alors que le Shazam de Justice League est un jeune garçon qui peut devenir un adulte surpuissant, la Golden Gail de Black Hammer est une femme de 60 ans qui peut devenir une petite fille surpuissante. Le hic est que dans la dimension dans laquelle le groupe est prisonnier, Gail est confinée dans le corps d’une enfant prépubère. De son côté, Barbalian est un Martien qui porte l’identité civile de Mark Markz (en référence au J’onn J’onzz du Martian Manhunter de Justice League). Martian Manhunter est le dernier survivant de sa race alors que Barbalian est exclue par son peuple qui considère avec dégoût son orientation sexuelle. Dans le petit village fleurant le maccarthysme dont ils sont prisonniers, cette inclinaison vers les hommes est bien évidemment difficile à vivre (sans oublier le fait qu’il est Martien).

Dans cette minisérie, un homme mystérieux se présente simultanément à nos deux groupes de justiciers et leur annonce qu’il va leur offrir de petites vacances. L’équipe de Black Hammer se trouve donc projetée dans l’univers de la Justice League et vice-versa. Le premier groupe fait sur le champ face à la « diabolique » étoile de mer Starro qui cherche à contrôler les habitants de Métropolis alors que les membres de la Justice League (Superman, Wonder Woman, Batman, Flash et Green Lantern) s’éveillent dans un village dont ils se rappellent être les prisonniers depuis maintenant dix ans.Qui est leur mystérieux et diabolique opposant? Que complote-t-il? Pour certains, comment résister à la séduisante tranquillité de ce nouvel univers et, surtout, comment s’échapper d’une réalité qui n’est pas la leur? L’auteur se fait par ailleurs un malin plaisir à confronter les deux groupes face à leurs propres clichés. Il est notamment fort amusant de voir Batman disjoncter à tenter de trouver une solution technologique au problème alors qu’il n’a qu’un vieux tracteur sous la main ou Golden Gail draguer un Aquaman complètement pétrifié devant une enfant de neuf ans au langage très cru.

Cette refonte est offerte dans une superbe édition cartonnée incluant de nombreuses planches de travail, esquisses et couvertures variantes. En anglais seulement pour le moment. De leur côté, les vrais fans ou les curieux voudront certainement plonger dans l’univers de Black Hammer dans la prestigieuse réédition Library Edition de plus de 400 pages dans laquelle on retrouve les treize fascicules de la première série (une refonte de la série 2 est promise pour octobre prochain). À noter que la série 1 est également disponible en français, en deux volumes, chez Urban Comics, de même que le premier volume de la série 2 (le second est prévu pour juillet). Un plaisir pour l’œil et l’esprit!

Black Hammer/Justice League: Hammer of Justice! (en anglais) / Jeff Lemire et Michael Walsh. Dark Horse Books, 2020. 168p.

Black Hammer : Library Edition, Volume 1 (en anglais) / Jeff Lemire et Dean Ormston. Dark Horse Books, 2018. 408p.

Black Hammer, vol. 1 (série 1) : Origines secrètes (en français) / Jeff Lemire et Dean Ormston. Urban Comics, 2017. 200p.

Black Hammer, vol. 2 (série 1) : L’incident (en français) / Jeff Lemire et Dean Ormston. Urban Comics, 2018. 184p.

Black Hammer, vol. 3 (série 2) : L’heure du jugement (en français) / Jeff Lemire et Dean Ormston. Urban Comics, 2019. 136p.