Premier roman de Marc Detingry disponible en format numérique et sans aucuns frais sur le site Édition999. Le récit est avant présenté du point de vue d'un narrateur principal anonyme dans la soixantaine et s'amorce alors que celui-ci ère dans les rues de la ville alors qu'il vient toute juste de se faire larguer par sa conjointe. Bien que les disputes soient leur pain quotidien, il était tout de même attaché à Estelle et se sent maintenant esseulé.

Au détour d’une rue, il pénètre dans un bar et fait la rencontre d’Alain pour qui, à sa grande stupéfaction, il ressent une attraction immédiate. Cette rencontre improbable est le point d’attache du roman et d’une découverte de soi et de l’autre qui se concrétise autant dans la chambre à coucher que dans les régions de la Méditerranée qu’ils explorent ensemble. Pour le narrateur, c’est notamment la réalisation un peu déconcertante qu’il peut constituer un objet de désir, un sentiment qui ne l’avait jamais vraiment habité avant de côtoyer Alain et de sentir le souffle chaud de ses caresses.

Dépourvu de dialogues, le roman avance au rythme des réflexions, des réminiscences et des descriptions. On pourrait craindre que cela en alourdisse la lecture, mais l’auteur s’ingénie au contraire et avec adresse, à maintenir une cadence constante, bien que nonchalante. À l’instar du voyage de nos deux compères, le lecteur se laisse en effet rapidement gagné par le dolce farniente du périple et des rencontres des deux hommes.

Une première œuvre à la fois intrigante et fort prometteuse!

La vie apporte ce qu'on attend d'elle / Marc Detingry. [France] : Edition999, 2020. 243p.