Exotiques évasions estivales

Liqueur de rhubarbe Sivo, Maison Sivo inc, Québec (Franklin)

Code SAQ 13831891

27,85$

Vous croyez avoir tout goûté et vous êtes difficiles à surprendre? Voici une expérience sensorielle des plus éclatées et authentiques! M.Sivo est un expert en spiritueux d'origine hongroise, et est bien reconnu pour ses whiskies élaborés ici avec des ingrédients locaux de grande qualité. Sa fille a lançé la Série Liquoriste avec les herbes et les petits fruits du domaine. Cette liqueur de rhubarbe est très suave et organique à la fois. Il y a un côté sauvage et acidulé si vous la savourez seule, en digestif. Allongez-la avec un mousseux sec, et voilà un cocktail aussi simple que fin. Bref, amateur(e)s averti(e)s, de véritables arômes de rhubarbe vous attendent dans votre verre. Quelle aventure pour commencer l'été!

Rosé St-Jacques, Domaine St-Jacques, IGP Québec (Montérégie) 2019

Code SAQ 11427544

15,95 $

Le rosé du domaine St-Jacques est régulièrement parmi les coups de cœur tant de la presse que des amateurs. Le 2019 m'a semblé encore plus équilibré et réussi. Quelle robe magnifique avec sa teinte de diamant orange aux reflets safran, d'une brillance inouïe. Au premier nez, eh bien, ça sent le vin! Puis les fruits sauvages et un soupçon de pêches blanches batifolent dans vos narines. En bouche la tendre acidité virevolte un bon moment entre les franches notes fruitées (encore les pêches, et des cerises rouges!) Ce beau rosé bien sec, fièrement élaboré à St-Jacques-le-Mineur par la famille du Temple-Quirion, sera parfait tant à l'apéro qu'avec ces plats de saison plein de fraîcheur et de simplicité. Une salade césar au poulet? Des calmars grillés? Ah, l'été!















L'Acadie blanc, Vignoble Morou, vin du Québec (St-Cyprien-de-Napierville) 2019

En vente au domaine, au Peluso Beaubien et au marché Atwater, entre autre.

17$

Yvon Roy et Suzanne Labrèque sont aux commandes de ce domaine (un des plus vieux du Québec!). Ils vous attendent sur place pour vous proposer une merveilleuse évasion champêtre. J'ai été très intrigué par ce vin à base d'un cépage qui jouit d'un engouement remarquable en Nouvelle-Écosse. Le nez est joliment expressif avec de franches notes de poires d'abord,

puis avec une brise de melon et champ de trèfle. La bouche, ici, est à la fois satinée et gourmande, avec ce mélange léger de suavité et d'amertume. Une jolie acidité rehausse l'expérience gustative. C'est savoureux mais sans la moindre lourdeur. Je salive en pensant à des pétoncles ou du crabe, avec un verre d'Acadie blanc de Morou. Un frais délice!





Gin fizz fraise sauvage et rhubarbe

Seventh Heaven, prêt à boire, embouteillé au Québec

Code SAQ 14397993

13$ (4 x 335ml)

La sélection de prêts-à-boire (coolers) produits au Québec offre une façon simple et franchement agréable de se rafraichir et de se gâter pendant la belle saison. Je suis amateur du gin Seventh Heaven, donc je me devais de goûter à leur canette de joie estivale. C'est super! On savoure les arômes de fraises bien mures sans que ca ne semble trop sucré. La finale sur la rhubarbe est succulente, et le petit côté frizzante est des plus festifs. C'est aérien et tout en fraîcheur. Bon, ce n'est pas tout-à-fait un produit local, mais j'ai eu trop de plaisir à le déguster pour ne pas vous le recommander. Et jumeler avec du jus de pamplemouse, on en fait un cocktail qui fera fureur dans les [email protected]





Pêra Doce reserva, Parras Wines,

Vinho Regional Alentejano (Portugal) 2017

Code SAQ 13895552

14,40$

Voici un riche assemblage de cépages portugais et de syrah qui pourra se révéler un sérieux séducteur auprès de vos grillades préférées, surtout si vous le servez légèrement rafraichi (on se dit 16°?). Le nez est assurément boisé et enjolivé de notes de prunes noires, de mûres et de poivre concassé. La bouche est très gourmande, mais bien équilibrée, avec des tannins veloutés. On y retrouve ces jolis accents de fruits noirs bien mûrs qui évitent avec grâce, le piège de la confiture. Bref, pour ceux qui ne peuvent se passer d'un généreux vin rouge pendant la belle saison (et à ce prix!), faites-vous plaisir et courez vite le chercher.





Novel, Vignobles Marie Maria, AOP Pacherenc du Vic-Bilh

(Sud-Ouest France) 2017

Code SAQ 13568594

21,20$

Cet assemblage de gros menseng et de petit courbu vous entraîne vers un exotique dépaysement. C'est un vin blanc original qui vous laisse entre la familiarité et l'inconnu. Ces parfums et saveurs rappellent assurément quelque chose, mais quoi? Pour ma part, le nez m'emmenait, tel une abeille butinant de fleur en fleur, tantôt vers des notes de miel blond, tantôt vers des parfums de fleurs et de pommes mûres. La bouche est toute aussi intrigante avec cette harmonie entre amertume et salinité. La jolie acidité est habillée de parfums de brioche sortant du four et de zestes d'agrumes, ainsi que de petites notes empyreumatiques. Un vin de gastronomie de bord de mer, qui s'est révélé tout aussi délicieux avec un simple bol d'olives vertes. Découverte!