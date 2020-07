THE BOYS IN THE BAND de William Friedkin (1970)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions…



Une décennie avant de déclencher l'indignation de certains avec Cruising (qui n’est pas un film inintéressant, loin de là, mais où on peut comprendre que l’expérience du cuir pousse Al Pacino vers l'homicide), le réalisateur William Friedkin a présenté ce portrait d'un groupe d'amis new-yorkais au bord de la libération. Harold fête son anniversaire chez Michael. Ses amis lui ont réservé un présent peu commun : un beau jeune homme. La soirée se déroule bien mais se dégrade sous l'effet de l'alcool. Chacun laisse alors éclater ses rancoeurs et dévoile les tensions relationnelles pré-existantes.. Certaines performances sont tout simplement électrisantes, transplantées de la scène. Des séquences du tournage ont tournées au Julius, le plus ancien bar gai survivant de Manhattan. À voir... avant la version réalisée par Joe Mantello et produite par Ryan Murphy pour Netflix.