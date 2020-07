EASTERN BOYS de Robin Campillo (2013)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions…



Construit en séquences chapitres superbement mises en scène, une histoire de solitude, d'attachement et de survie qui tourne autour d'un prostitué ukrainien, de sa gang et d'un client taciturne. De l'étrange soirée du début au suspense de la fin, le film prend des voies inattendues et pose un regard franc sur les multiples sujets qu'il évoque. Les acteurs sont tous excellents. Un drame romantique contemporain qui ne dit pas son nom.